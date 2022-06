Google brengt Chrome-extensie uit om te zien waar ads vandaan komen

Google heeft een Chrome-extensie uitgebracht, waarmee gebruikers kunnen kijken waar een advertentie vandaan komt, waarom een bepaalde ad verschijnt en welke 'entiteiten' aanwezig zijn op een internetpagina.

De extensie scant internetpagina's naar advertenties en haalt daarover informatie naar boven. Ads Transparancy Spotlight staat in de Chrome Web Store en kan ads zien op alle internetpagina's, niet alleen die van Google. De extensie maakt gebruik van de Ad Disclosure-api, waarmee informatie meegestuurd wordt over waarom een bepaalde advertentie op een pagina staat.

Met de extensie wil Google meer inzicht geven in waarom bepaalde ads op internetpagina's verschijnen, aldus het bedrijf. Momenteel zitten in de extensie geen manieren om controle uit te oefenen over advertenties, maar die zullen vermoedelijk wel komen, zo claimt Google. Op de lange termijn wil dat mensen meer vertrouwen krijgen in online advertenties. Dat doet het bedrijf ook door advertenties die veel van de cpu en de verbinding vragen te verwijderen.