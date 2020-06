Twitter werkt weer aan functie om gebruikers te verifiëren

Twitter werkt aan een functie waarmee gebruikers een geverifieerde status aan kunnen vragen. Met die status krijgen de gebruikers een blauw vinkje bij hun portret te staan, waarmee andere Twitter-gebruikers weten dat de persoon is wie hij of zij claimt te zijn.

Twitteraar Jane Manchun Wong schrijft over de functie, die in het instellingenmenu van Twitter moet komen. Bij Persoonlijke Informatie bij de account-instellingen, komt het kopje Request Verification te staan. Hiermee lijkt het erop dat gebruikers in de toekomst zelf de verificatie van hun account weer aan moeten kunnen vragen. Volgens The Verge heeft Twitter de tweet van Wong bevestigd.

Het aanvragen van zo'n geverifieerde status was al eerder mogelijk bij Twitter. Het medium pauzeerde dit verifiëren in 2017 echter, toen een gebruiker die racistische berichten plaatste over een vrouw die bij de protesten in Charlottesville overleed, zo'n vinkje kreeg. Twitter wilde met dit verifiëren aangeven dat de identiteit van een gebruiker was bevestigd, maar kwam eind 2017 tot de conclusie dat dit verkeerd geïnterpreteerd kon worden. Gebruikers zouden volgens Twitter kunnen denken dat een geverifieerd account door het platform is 'goedgekeurd' en dat de berichten van het account belangrijk zijn.

Sindsdien heeft Twitter alleen beperkt accounts van een blauwe vink voorzien. Zo kregen gezondheidsorganisaties dit jaar de vink, om de betrouwbaarheid van de accounts te kunnen benadrukken. Wanneer gebruikers zelf de verificatie kunnen aanvragen, is nog niet bekend.