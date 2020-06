Honda-fabrieken in Europa en VS lijken getroffen te zijn door ransomware

Autofabrikant Honda heeft wereldwijd verschillende producties stilgezet. Het bedrijf lijkt getroffen te zijn door een cyberaanval. De aard daarvan is niet duidelijk; er zijn geruchten dat het om ransomware gaat.

Honda zegt uit zichzelf niets over de infectie, maar erkent tegen Jalopnik dat het inderdaad productieproblemen heeft. Dat komt door 'een storing in het computernetwerk'. Die zou impact hebben op het werk van de fabrikant.

Honda zegt niet wat de precieze aard van de problemen is of hoe wijdverspreid ze zijn. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zouden de problemen zich vooral in Europa en Amerika voordoen, maar niet in Japan. In de VS zouden medewerkers van een fabriek naar huis zijn gestuurd nadat bleek dat hun systemen niet werkten.

Jalopnik heeft inmiddels ook berichten gezien van werknemers die zeggen dat ze door ransomware niet in hun systemen kunnen. De problemen zouden zondag zijn begonnen. Op maandag ontdekte een beveiligingsonderzoeker malwaresamples waarin domeinen van Honda waren opgenomen. Het zou daarbij gaan om de Ekans-ransomware. Die ransomware is gemaakt om met name industriële systemen aan te vallen.