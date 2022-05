Productie van chipfabrikant X-Fab ligt stil na gerichte cyberaanval

De Belgisch-Duitse chipfabrikant X-Fab heeft de productie in alle zes zijn fabrieken wereldwijd stilgelegd. Dat doet het bedrijf uit voorzorg nadat het werd getroffen door een gerichte cyberaanval. Wanneer de productie verder kan, is niet duidelijk.

Op advies van beveiligingsexperts heeft X-Fab zijn computersystemen stopgezet en als preventieve maatregel is de productie overal gestaakt. Het is niet duidelijk of het bedrijf is getroffen door ransomware of dat het om een ander soort aanval gaat. X-Fab heeft het over een gerichte aanval, maar noemt geen inhoudelijke details. Het bedrijf zegt samen te werken met experts om de systemen te herstellen.

Het is niet duidelijk hoe lang de productie offline zal zijn. Ook kan het bedrijf nog niet schatten wat de financiële gevolgen zullen zijn. Wel meldt het dat het van plan was om in het derde kwartaal de productie tijdelijk stil te leggen als kostenbesparende maatregel naar aanleiding van de coronacrisis. Deze shutdowns zijn nu vervroegd doorgevoerd.

X-Fab is onder andere gespecialiseerd in micro-elektromechanische systemen, ofwel mems. Het bedrijf heeft fabrieken in zes landen. Het maakt daar chips voor medische en industriële toepassingen, en de auto-industrie. Ook maakt X-Fab onderdelen voor sensoren in smartphones. Het kleinste procedé van het bedrijf is 130nm.

X-Fab is opgericht door de Belgische ondernemer Roland Duchâtelet en heeft een Belgische ceo. Het hoofdkwartier is in Duitsland gevestigd. De X-Fab Group heeft verschillende overnames gedaan en heeft zo zes productielocaties bemachtigd in Duitsland, Maleisië, Frankrijk en de Verenigde Staten.