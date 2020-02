'Russische inlichtingendienst was verantwoordelijk voor cyberaanval Georgië'

Nederland, Georgië en andere landen zoals de VS en het VK beschouwen de omvangrijke cyberaanvallen in Georgië van vorig jaar als het werk van de Russische militaire inlichtingendienst GRU.

De Nederlandse overheid meldt het oordeel van Georgië en internationale partners te delen dat Rusland achter de cyberaanvallen in Georgië zat. Die vonden op 28 oktober 2019 plaats en troffen duizenden websites met defacements en disruptie van zeker twee Georgische tv-kanalen. "De GRU ondermijnde de soevereiniteit van Georgië en ontwrichte het leven van gewone Georgische burgers."

Het gaat om een gecoördineerd statement dat meerdere landen afgeven, waaronder ook de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid claimt dat de GTsST-afdeling van de Russische militaire inlichtingendienst achter de aanvallen zit. Dit is de divisie voor 'speciale technieken', die ook als Unit 74455 en Sandworm bekendstaat. Volgens de VS is een patroon zichtbaar van roekeloze cyberacties van GRU tegen een aantal landen. "Deze operaties hebben als doel om verdeeldheid te zaaien, onveiligheid te creëren en democratische instituten te ondermijnen."

Het Verenigd Koninkrijk is 'meer dan 95 procent' zeker dat de GRU achter de aanvallen zit. Het VK somt op dat de betreffende eenheid ook verantwoordelijk wordt gehouden voor operaties BlackEnergy en Industroyer, waarbij in 2015 en 2016 delen van het Oekraïense stroomnet uitviel. Ook zou de divisie achter de grote NotPetya-aanvallen in 2017 zitten en achter BadRabbit-ransomware, dat onder andere de metro van Kiev trof.

Sites werden bij de aanval beklad met de afbeelding van de voormalige Georgische president Mikheil Saakashvili, voorzien van de tekst 'I'll be back'.