Microsoft werkt aan Defender voor iOS en Android en brengt versie voor Linux uit

Microsoft brengt zijn beveiligingssuite Defender ATP naar iOS en Android, zo maakt het bedrijf in een korte mededeling bekend. Tegelijkertijd heeft het bedrijf een preview van Defender ATP voor Linux vrijgegeven.

Details over de mobiele versie van Defender Defender Advanced Threat Protection geeft het bedrijf nog niet. Volgende week maakt het bedrijf meer bekend tijdens de RSA-conferentie. Met name op iOS lijkt een volledige mobiele beveiligingssuite uitgesloten omdat apps in een afgeschermde sandboxomgeving draaien en zodoende geen antivirusbeveiliging op de achtergrond kunnen bieden. Waarschijnlijk gaat het om apps als onderdeel van Microsofts beveiligingsplatform voor de enterprise, die dan bijvoorbeeld bescherming tegen phishing bieden.

Microsoft maakt ook bekend dat Defender ATP voor Linux een publieke preview krijgt. Volgens het bedrijf is uitbreiding naar Linux een langgekoesterde wens van klanten. Defender ATP draait met ondersteuning op zes distributies: RHEL 7+, CentOS Linux 7+, Ubuntu 16 LTS, of latere versies, SLES 12+, Debian 9+ en Oracle EL 7. Microsoft kondigde in september vorig jaar, tijdens zijn Ignite 2019-conferentie, aan dat Defender ATP naar Linux zou komen. Begin vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat de beveiligingssuite naar macOS zou komen.