Belgische provider Orange gaat e-sim ondersteunen

Orange meldt als eerste telecomaanbieder in Belgie e-sim te ondersteunen. Vanaf donderdag 20 februari kunnen klanten e-sim laten activeren als ze een smartphone of smartwatch die compatibel is in bezit hebben.

Orange meldt dat nieuwe klanten en bestaande klanten die hun fysieke simkaart willen vervangen door esim, of een tweede abonnement op hetzelfde toestel willen, e-sim kunnen laten activeren bij een Orange Shop. Binnenkort moet de activatie ook thuis kunnen verlopen.

Klanten vragen dan online e-sim aan, waarna ze een qr-code opgestuurd krijgen. Bij T-Mobile in Nederland leidde dat tot een risico op simswapping, oftewel het kapen van 06-nummers, omdat die provider de qr-code naar de online My T-Mobile-accounts stuurde.

Orange denkt dat het aantal e-sims in 2025 al groter zal zijn dan het aantal fysieke simkaarten. Tegen 2030 zou de simkaart verdwijnen, verwacht het bedrijf. Smartphones die e-sim ondersteuning zijn de iPhone XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro en 11 Pro Max van Apple, de Pixel 3 en 4 van Google en de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra en de Galaxy Z Flip van Samsung. Ook de Samsung Galaxy Watch LTE en de Apple Watch LTE hebben e-sim, maar de smartwatch van Apple is nog niet compatibel. "Binnenkort wel. Nog een beetje geduld", meldt Orange.