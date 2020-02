OM eist 18 maanden cel tegen Nederlandse maker crimewarekits

Het Openbaar Ministerie heeft 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 21-jarige verdachte uit Utrecht die verantwoordelijk zou zijn voor de ontwikkeling en verkoop van de crimewarekits Rubella/Cetan en Dryad.

De eis betrof 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De man wordt ervan verdacht de macrobuilders Rubella Macro Builder, Dyrad en Cetan ontwikkeld te hebben. Hiermee kunnen kwaadwillenden payloads toevoegen aan Word- en Excel-bestanden en na besmetting andere kwaadaardige code zoals keyloggers binnenhalen. De builders bieden geavanceerde functionaliteit, zoals de mogelijkheid antivirussoftware te omzeilen.

De Utrechtenaar verkocht de macrobuilders volgens het OM op onder andere Russische hackerfora en hij zou er in de periode februari 2018 tot aan zijn aanhouding op 11 maart 2019 voor ruim 22.000 euro's aan bitcoins aan verdiend hebben. Het OM meldde in juli vorig jaar dat de man in een collegezaal van de Universiteit Utrecht was aangehouden, terwijl hij op zijn laptop bezig was. Zo kreeg de politie toegang tot zijn systeem, waarna hij onder meer inloggegevens verstrekte. Ook wordt de man verdacht van het bezit van creditcardgegevens om hier fraude mee te plegen.

Op 17 januari 2019 startte Team High Tech Crime het onderzoek naar de verantwoordelijken achter de malwarekits, nadat McAfee en Yin Yang Cyber rapporten over de software uitbrachten en Rubella in de top tien van het Virus Bulletin-congres genoemd werd. Bij het onderzoek viel op dat de verkoper screenshots plaatste met een Nederlandse versie van Word.

De rechtbank Rotterdam doet op 19 maart om 13.00 uur uitspraak in de zaak.