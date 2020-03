Nederlandse maker malwarekits krijgt taakstraf en celstraf opgelegd

Een 21-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor het maken, verkopen en verspreiden van malware. Hij heeft een taakstraf en celstraf van 192 dagen opgelegd gekregen, waarvan 180 voorwaardelijk. De eis was 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk.

De periode die de man in verzekering en in voorlopige hechtenis doorbracht, wordt in mindering gebracht op de straf, waardoor hij niet de cel in hoeft. De proeftijd voor de voorwaardelijke straf bedraagt drie jaar en de taakstraf betreft 240 uur, waarbij de Reclassering bepaalt om welke werkzaamheden het gaat.

De Rechtbank van Rotterdam achtte bewezen dat de man schuldig is aan het vervaardigen, verkopen, verspreiden en voorhanden hebben van malware. De Utrechtenaar ontwikkelde de malwarepakketten Rubella Macro Builder, Dyrad en Cetan. Dit zijn zogenoemde macrobuilders om onder andere malware toe te voegen aan Word- en Excel-bestanden en antivirussoftware van slachtoffers te omzeilen.

De dader verkocht zijn pakketten op hackersfora. "De verdachte voorzag hiermee in een behoefte van cybercriminelen om een tool in handen te hebben waarmee zij ongedetecteerd in een geautomatiseerd systeem konden komen", staat in het vonnis. Ook heeft de man zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van creditcardgegevens van 42 personen 'terwijl hij wist dat het mogelijk was om met deze persoonlijke financiële gegevens creditcardfraude te plegen'.

De eis van het OM was 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. De Rechtbank heeft er voor gekozen om geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen die langer is dan de voorlopige hechtenis, omdat tijdens de zitting 'de indruk verkregen dat de verdachte inmiddels van de ernst van de feiten en alle mogelijke consequenties daarvan doordrongen is'.