Nederlander krijgt twee jaar cel voor verkopen inloggegevens via We Leak Info

Een 24-jarige Nederlander is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor zijn betrokkenheid bij WeLeakInfo.com. Volgens de rechtbank heeft hij met een handlanger 3,5 jaar lang inloggegevens verzameld en verkocht.

De man uit Giesbeek heeft volgens de rechtbank jarenlang inloggegevens verzameld en die verkocht met het doel dat daarmee misdrijven konden worden gepleegd. Volgens de uitspraak werden er meer dan 12 miljard inloggegevens aangeboden op de site. Naast de celstraf moet de verdachte ook bijna 110.000 euro die hij heeft verdiend met de site terugbetalen aan de Staat.

Begin 2020 werd de Nederlander aangehouden na onderzoek van het National Crime Agency van het Verenigd Koninkrijk. De handlanger was een man uit Noord-Ierland, die werd toen ook aangehouden. Het geld dat de twee verdienden hebben ze volgens de uitspraak op allerlei manieren witgewassen, door het te sluizen naar bankrekeningen en cryptocurrencyaccounts.

Het onderzoek naar We Leak Info begon in 2019 in het Verenigd Koninkrijk. Daaruit bleek dat de beheerders van de site handelden in inloggegevens afkomstig uit datalekken en van gehackte websites. Bezoekers konden die gegevens kopen. De verdachte zegt dat hij geen criminele bedoelingen had. Volgens de man was de site bedoeld om mensen te waarschuwen. Ook ontkent hij zich schuldig gemaakt te hebben aan witwassen van inkomsten.

Volgens de rechtbank blijkt onder meer uit de manier waarop de website in de markt is gezet, dat de verdachte en zijn mededader de inloggegevens verkochten met als doel dat er misdrijven mee gepleegd konden worden. De twee adverteerden op een website met informatie over hacken en ze boden een dienst aan om versleutelde wachtwoorden te kraken. Uit chatgesprekken op de telefoon van de verdachte blijkt dat hij en zijn handlanger spraken over het herschrijven van de voorwaarden, zodat ze alles konden ontkennen.

De officier van justitie had een celstraf van twee jaar onvoorwaardelijk geëist, maar de rechtbank vindt dat een voorwaardelijke celstraf nodig is om te voorkomen dat de verdachte in de toekomst opnieuw de fout in gaat. De advocaat van de Nederlander zegt tegen NU.nl in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.