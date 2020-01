Politie pakt Nederlander op bij offline halen WeLeakInfo.com

De FBI heeft samen met autoriteiten in onder andere Nederland opgetreden tegen WeLeakInfo.com, een zoekmachine die betaalde abonnementen aanbood om gestolen persoonsgegevens te vinden. In Nederland is daarbij een aanhouding verricht.

De FBI meldt dat bij de actie het domein van WeLeakInfo.com in beslag is genomen en dat daarmee de activiteiten van de website een halt is toegeroepen. Bezoekers van de site zien voortaan een schermvullende banner dat het domein in handen van de FBI is.

De FBI werkte bij de actie samen met de Nederlandse politie, de Britse National Crime Agency, het Duitse Bundeskriminalamt en de politie van Noord-Ierland. Woensdag heeft de Nederlandse politie een 22-jarige man uit Arnhem aangehouden die ervan verdacht wordt 12 miljard inlognamen en wachtwoorden online aangeboden te hebben.

Bij het onderzoek zijn twee woningen in Arnhem doorzocht en in de woning van de verdachte vond de politie aanwijzingen dat de verdachte diensten kon aanbieden via WeLeakInfo. De politie vermoedt dat de man een faciliterende rol heeft gespeeld bij het bezitten en aanbieden van gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden.

Bij het onderzoek is eveneens een 22-jarige man uit Noord-Ierland aangehouden. WeLeakInfo.com was een site met een zoekmachine voor gestolen en uitgelekte inlognamen en wachtwoorden. Gebruikers konden een abonnement nemen op de dienst om zo de persoonsgegevens te kunnen misbruiken. WeLeakInfo bood abonnementen voor een dag, week, maand of jaar aan. Voor 2 dollar kon de zoekmachine een dag gebruikt worden. De dienst lijkt op die van LeakedSource, die in 2017 offline ging.