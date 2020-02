Slide toont details van zes Comet Lake-desktop-cpu's zonder igpu

Een Argentijnse site die eerder slides deelde over Intels komende desktopprocessors, heeft een nieuwe slide online gezet over de KF- en F-varianten zonder geïntegreerde gpu. Er komen zes van dat soort modellen.

Op de slide die Informatica Cero online heeft gezet, staan drie overklokbare KF-modellen en drie reguliere F-varianten. Het gaat om processors met tien, acht en zes cores en in alle gevallen zijn de specificaties gelijk aan die van de modellen met igpu. Alleen de gpu ontbreekt dus en vermoedelijk zijn de KF- en F-varianten goedkoper dan de versies met ingebouwde grafische kaart.

Intel bewandelt daarmee dezelfde weg als met de huidige line-up van Coffee Lake-processors. In die serie zijn er echter ook KF- en F-varianten van Core i3's, bij de Comet Lake-processors lijkt dat vooralsnog niet het geval te zijn.

Intel heeft zijn Comet Lake-S-processors voor desktops officieel nog niet aangekondigd. De 14nm-cpu's worden al lange tijd verwacht, tegelijk met nieuwe moederborden met de lga1200-socket. VideoCardz meldt donderdag dat sommige winkels prijzen van Core-processors van de tiende generatie vermelden in hun listings. De vermelde prijzen zijn iets hoger dan die van de gelijk gepositioneerde Coffee Lake-varianten, maar het is niet zeker of de prijzen definitief zijn.

Model Cores/threads Kloksnelheid Single Core Turbo Max. Turbo All-core turbo Tdp Gpu Overklokbaar i9-10900K 10/20 3,7GHz 5,1GHz 5,2GHz* 4,9GHz 125W Ja Ja i9-10900KF 10/20 3,7GHz 5,1GHz 5,2GHz* 4,9GHz 125W Nee Ja i7-10700K 8/16 3,8GHz 5,0GHz 5,1GHz 4,7GHz 125W Ja Ja i7-10700KF 8/16 3,8GHz 5,0GHz 5,1GHz 4,7GHz 125W Nee Ja i5-10600K 6/12 4,1GHz 4,8/4,9GHz - 4,5GHz 125W Ja Ja i5-10600KF 6/12 4,1GHz 4,8/4,9GHz - 4,5GHz 125W Nee Ja i9-10900 10/20 2,8GHz 5,0GHz - 4,5GHz 65W Ja Nee i9-10900 10/20 2,8GHz 5,0GHz - 4,5GHz 65W Nee Nee i7-10700 8/16 2,9GHz 4,7GHz - 4,6GHz 65W Ja Nee i7-10700F 8/16 2,9GHz 4,7GHz - 4,6GHz 65W Nee Nee i5-10600 6/12 3,3GHz 4,8GHz - 4,4GHz 65W Ja Nee i5-10500 6/12 3,1GHz 4,5GHz - 4,2GHz 65W Ja Nee i5-10400 6/12 2,9GHz 4,3GHz - 4,0GHz 65W Ja Nee i5-10400F 6/12 2,9GHz 4,3GHz - 4,0GHz 65W Nee Nee i3-10320 4/8 3,8GHz 4,6GHz - 4,4GHz 65W Ja Nee i3-10300 4/8 3,7GHz 4,4GHz - 4,2GHz 65W Ja Nee i3-10100 4/8 3,6GHz 4,3GHz - 4,1GHz 65W Ja Nee

*Thermal Velocity Boost verhoogt dit tot 5,3GHz