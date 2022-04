Twitter begint test met audiotweets

Twitter is begonnen met een test, waarbij gebruikers tweets kunnen plaatsen met audio. Dat is in aanvulling op tweets met plaatjes. In de komende weken moet de optie voor alle iOS-gebruikers beschikbaar gaan komen, zegt het bedrijf.

Vanaf nu is er een groep gebruikers van de iOS-app van Twitter die een nieuw icoon naast het camera-icoon zien staan bij het maken van een nieuwe tweet, zegt Twitter. In navolging van de originele tweet van 140 karakters is een enkele audiotweet gelimiteerd tot 140 seconden. Als gebruikers meer willen zeggen, gebeurt dat in een thread.

De optie is alleen bij originele tweets en niet bij antwoorden of retweets, zegt het bedrijf. Gebruikers die de audio afspelen, zien de profielfoto als statisch plaatje staan. Als zij doorscrollen, blijft de audio afspelen met een voortgangsbalk onderin beeld. De audio speelt ook door als gebruikers de app sluiten.

De bedoeling is om mensen meer te laten zeggen dan in een geschreven tweet past, aldus het bedrijf. Daardoor moeten audiotweets zorgen voor een 'menselijkere ervaring', zegt Twitter. Wanneer de functie om audio op te nemen werkt op Android en in de webversie, is onbekend.