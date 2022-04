Twitter gaat audiotweets ook voor doven en slechthorenden toegankelijk maken

Twitter heeft te kennen gegeven dat het zijn recent geïntroduceerde audiotweets ook voor doven toegankelijk wil maken. Daarvoor moet ondertiteling worden toegevoegd aan de tweets. Twitter belooft in de toekomst meer te doen aan de toegankelijkheid van zijn sociale-netwerksite.

De beloftes van Twitter komen nadat het bedrijf veel kritiek kreeg over de deze week aangekondigde audiotweets. De nieuwe functie wordt momenteel getest bij iOS-gebruikers en biedt de mogelijkheid om in maximaal 140 seconden een bericht op te nemen. Dat werkt overigens alleen bij originele tweets en niet bij antwoorden of retweets.

Volgens Twitter moet dit de sociale-netwerksite een menselijker trekje geven, maar er kwam kritiek dat de audiotweets niet toegankelijk zijn voor doven of slechthorenden. Twitter beloofde hierop dat het de functie voor hen toegankelijker zal maken; er wordt nagedacht over handmatige of automatische omzetting van gesproken berichten naar tekst. Er zijn inmiddels ook al wijzigingen doorgevoerd voor slechtzienden of blinden, zodat zij gemakkelijker audiotweets kunnen beluisteren.

Ook belooft het bedrijf dat het in de toekomst meer zal doen voor mindervaliden, waardoor toegankelijkheidsfuncties een prominentere plaats krijgen binnen Twitter. De aanpassing voor doven en slechthorenden moet in de volgende iOS-release beschikbaar komen. Wanneer die uitkomt is echter nog niet duidelijk.