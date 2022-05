Aantal Snapchat-gebruikers op Android overstijgt voor het eerst dat op iOS

Het aantal mensen dat Snapchat dagelijks gebruikt, is in het eerste kwartaal met 22 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging kwam voornamelijk door een toename van het aantal Android-gebruikers, waarvan er voor het eerst meer waren dan iOS-gebruikers.

Moederbedrijf Snap schrijft dat het aantal dagelijkse actieve gebruikers steeg in alle regio's waar Snapchat nu actief is. Ook in Europa en Noord-Amerika steeg het aantal gebruikers. Het aantal gebruikers is niet alleen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 gestegen, maar ook in vergelijking met het laatste kwartaal van 2020. Ceo Evan Spiegel noemt het de grootste kwartaalstijging in drie jaar tijd.

Snap meldt daarnaast dat het aantal dagelijkse gebruikers van AR-tool Lens is toegenomen met veertig procent. Om hoeveel dagelijkse gebruikers het gaat, noemt Snap niet. Snap meldt wel dat 260 miljoen gebruikers een Valentijnsdag-Lens gebruikten en 125 miljoen gebruikers een Chinees-Nieuwjaar-Lens.

In het eerste kwartaal van 2021 steeg de omzet met 66 procent naar omgerekend 640 miljoen euro. Een winstgevend kwartaal was het niet; het nettoverlies bedroeg omgerekend 238 miljoen euro. Dit is wel zes procent minder verlies dan een jaar eerder. De aangepaste ebitda, oftewel het resultaat vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen, was een verlies van omgerekend 1,42 miljoen euro. Dit verlies was een jaar eerder nog omgerekend 67,52 miljoen euro.