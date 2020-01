Snapchat maakt clips met hoofdrol voor avatars van gebruikers

Snap begint binnen Snapchat komend weekend met Bitmoji TV, een serie clips van vier minuten met de avatar van de gebruiker in de hoofdrol. Ook degene met wie de gebruiker als laatste contact heeft gehad op Snapchat, komt in de clip voor.

Er komen in eerste instantie tien afleveringen van Bitmoji TV, schrijft Techcrunch. Gebruikers kunnen de clips wel bekijken, maar niet downloaden of delen. Ook advertenties zitten er vooralsnog niet in, al lijkt het wel de bedoeling om dat op termijn te doen. Ongeveer zeventig procent van de actieve gebruikers van de chatapp heeft in het verleden een Bitmoji-avatar gemaakt. Snap nam het bedrijf achter Bitmoji in 2016 over.

In de video's zitten de gebruikers zelf en af en toe avatars van bekende mensen. De hoofdrolspelers praten zelf niet, maar andere personages in de tekenfilmpjes doen dat wel. De cartoons moeten vanaf zaterdag verschijnen bij gebruikers die de Bitmoji TV-pagina volgen. De cartoons zijn een nieuwe stap van Snap om zich te onderscheiden van de concurrentie, vooral diensten van Facebook. Facebook kopieerde onder meer Stories van Snapchat en zette dat onder meer in Instagram, Facebook en WhatsApp.