Caiway verhoogt internetsnelheden tegelijk met prijzen

De Nederlandse provider Caiway gaat de prijzen en snelheden van veel abonnementen verhogen. De grootste snelheidsverhoging zit bij het pakket F75; dat verdubbelt in snelheid van 75 naar 150Mbit/s. Het pakket Gewoon Voordelig gaat van 150 naar 250Mbit/s.

De maximale snelheid van de glasvezelabonnementen komt daarmee op 700Mbit/s, blijkt uit de lijst van wijzigingen. Het duurste abonnement Alles-in-1 Glas G600 gaat van 600Mbit/s naar 700Mbit/s en ook F500 gaat naar 700Mbit/s, vanaf 500Mbit/s.

Eerder was al duidelijk dat de provider de prijzen van veel abonnementen verhoogt. De Gewoon-pakketten gaan met 1,50 euro per maand omhoog, waardoor bijvoorbeeld Gewoon Voordelig uitkomt op 53,50 euro per maand. Het Internet Only-abonnement van 150Mbit/s, dat op die snelheid blijft, gaat met 2 euro omhoog en kost dan 41,95 euro per maand. Veel andere abonnementen blijven ongewijzigd in prijs. Caiway verhoogde vorig jaar op 1 maart ook de prijzen en snelheden. De provider is al bezig met de snelheidsverhoging, zodat alle klanten op 1 maart de hogere snelheid hebben.