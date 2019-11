Delta gaat op grote schaal glasvezel in Zeeland aanleggen

Delta start in januari 2020 met de aanleg van glasvezel naar bestaande klanten. Aanvankelijk start het bedrijf voornamelijk met glasvezel in drie Zeeuwse steden, maar 'uiteindelijk wordt alles glas', aldus het bedrijf.

Delta investeert 100 miljoen euro in zijn plannen om glasvezel aan te leggen. Dat zal als eerste gebeuren in Middelburg, Goes en Terneuzen en een aantal kleinere gemeenten in Zeeland. "Uiteindelijk wordt alles glas. Dat is het meest toekomstbestendig. Door heel Nederland leggen we glasvezelnetwerken aan en dat gaan we nu ook in Zeeland doen", zegt Delta-directeur Marco Visser.

Op beperkte schaal voorzag Delta klanten al van glasvezel. Het bedrijf deed dat onder andere bij bedrijven en nieuwe woningen, maar nu de aanleg breidt nu uit naar bestaande woningen. Delta biedt al Gbit/s-verbindingen aan via zijn kabelnetwerk, binnenkort gaan de uploadsnelheden naar maximaal 100 megabit per seconde, belooft het bedrijf.

Delta reageert hiermee op KPN's strategie om zich weer op glasvezel te richten. KPN wil in Zeeland bijvoorbeeld 50.000 huishoudens van een 1Gbit/s-glasvezelverbinding voorzien. Het moederbedrijf van Delta heeft kennis in huis voor glasvezelaanleg. De Zweedse investeringsmaatschappij EQT heeft vorig jaar Caiway en Delta samengevoegd in een holding onder de naam Delta Fiber Nederland BV en nam in 2017 de voormalige fiberexploitant CIF over.