Mallen tonen ontwerp iPhone 12 dat in lijn ligt met dat van iPad Pro

Op internet zijn foto's verschenen van wat de ontwerpmallen van de iPhone 12-smartphones zouden zijn. De mallen tonen iPhones met een ontwerp dat doet denken aan dat van de iPad Pro. Eerdere geruchten wezen daar al op.

De foto's zijn online gezet door Twitter-gebruiker Jinstore en tonen de mallen voor het ontwerp van de iPhone 12 en 12 Pro en cad-documenten met het onwerp. Volgens MacRumors gaat het om mallen die fabrikanten van hoesjes gebruiken om hun producten op te baseren. Ze zouden vaak gebaseerd zijn op ontwerpdocumenten die uitgelekt zijn.

De mallen lijken de 5,4"- en 6,1"-versie van de vermoedelijke iPhone 12 en de 6,1"-iPhone Pro en 6,7"-iPhone Pro Max te tonen. De ontwerpen hebben dunner schermranden en rechte randen, net als de iPad Pro. De ontwerpen liggen in lijn met eerdere geruchten over het uiterlijk van de komende iPhones, maar de inkeping bovenin voor frontcamera en TrueDepth-camera lijkt groter dan waar geruchten over verschenen.