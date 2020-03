Gerucht: Apple denkt na over uitstel iPhones met 5g

Apple zou volgens een nieuw gerucht nadenken over het uitstellen van de release van de komende generatie iPhones. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zou de telefoon bij de geplande release in september wellicht niet zo'n groot verkoopsucces zijn als Apple hoopt.

Apple zou in mei een beslissing willen nemen over het mogelijk uitstellen van de 5g-modellen, meldt Nikkei Asian Review op basis van drie bronnen. Toeleveranciers zouden nog geen bericht hebben gehad over mogelijk uitstel van de 'iPhone 12'-telefoons. Apple zou meerdere redenen hebben voor het uitstel. Zo zou de ontwikkeling lastiger zijn, omdat veel Apple-medewerkers vanuit huis werken. Ook hebben toeleveranciers in onder meer China vertraging opgelopen door de uitbraak van het coronavirus. Daarnaast zouden de iPhones mogelijk in september minder aandacht krijgen als de uitbraak in de VS en Europa dan nog volop bezig is.

Alle opties zouden nog open liggen. Zo zouden ze nog steeds in september kunnen uitkomen, maar ook pas in 2021 op de markt kunnen komen. Het is eerder gebeurd dat Apple iPhone-modellen later uitbracht dan de gebruikelijke release in september. Zo kwam de iPhone X in 2017 begin november uit, terwijl de XR in 2018 eind oktober op de markt kwam.

Er gaan al maanden geruchten over de komende iPhones. Het zou gaan om minimaal drie verschillende modellen met 5g, met schermen variërend van 5,42" tot 6,67". Apple heeft niet gereageerd op de geruchten over mogelijk uitstel van de iPhones met 5g.

iPhones volgens geruchten 2019 2020 iPhone 11 Pro 5,8"-scherm

Geen 5g

Oled

144x71,4mm 5,42"-scherm

5g

Oled

Ong 129x62mm* iPhone 11 6,06"-scherm

Geen 5g

Lcd

150,9x75,7mm 6,06"-scherm

5g

Oled

Ong 144x69mm* iPhone 11 Pro Max 6,46"-scherm

Geen 5g

Oled

158x77,8mm 6,67"-scherm

5g

Oled

Ong 159x75,5mm*

* berekend op basis van schermdiagonaal, schermverhouding van huidige iPhones en info van Macokatara