Gerucht: tekening uit iOS 14 toont cameraset-up 'iPhone 12 Pro'

Er is een schematische tekening online verschenen, naar verluidt uit iOS 14, die de cameraset-up van de volgende generatie iPhone Pro zou laten zien. De tekening toont drie cameralenzen en een time-of-flightsensor.

De tekening komt van ConceptsiPhone, maar viel pas op toen 9to5Mac er aandacht aan besteedde na een tweet van Choco_Bit. Hoewel ConceptsiPhone normaal gesproken alleen eigen renders maakt op basis van informatie van derden, claimt het kanaal dat deze tekening rechtstreeks uit iOS 14 komt.

De tekening toont een set-up met vier elementen in een vierkant camera-eiland. Daarbij gaat het vermoedelijk om een camera met ultragroothoeklens, een reguliere primaire camera en een camera met telelens. Details daarvan zijn vooralsnog onbekend. Het vierde element zou een time-of-flightsensor zijn, zoals nu ook op de iPad Pro zit. Apple noemt die tof-sensor op de iPad een lidarsensor.

Apple kondigt nieuwe iPhones over het algemeen in september aan, al denkt de fabrikant na over uitstel van de release van de nieuwe modellen vanwege de recente uitbraak van het coronavirus. Er gaan al maanden geruchten over de komende iPhones. Het zou gaan om minimaal drie verschillende modellen met 5g, met schermen variërend van 5,42" tot 6,67".