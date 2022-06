Hoe Chinese merken telkens groot worden op de smartphonemarkt

Quizvraag: welk smartphonemerk bereikte als snelste de grens van 50 miljoen geleverde smartphones? Wellicht denk je aan Apple, Samsung, Huawei of Xiaomi, maar die antwoorden zijn allemaal fout. Het juiste antwoord is Realme.

En dat antwoord verraadt veel over hoe de huidige smartphonemarkt werkt. Want hoewel hier vaak het idee leeft dat de smartphonemarkt wel redelijk op slot zit met Samsung en Apple als grootste spelers en dat de rest van de fabrikanten vecht om de kruimels, ziet het beeld er in werkelijkheid een stukje genuanceerder uit. Het gat met de concurrentie is maar klein. Sterker nog: dit voorjaar was Huawei marktleider op de smartphonemarkt, zeiden analisten. De smartphonemarkt zit niet op slot, maar ligt nog steeds wijd open.

De cijfers

Wat wel veranderd is, zijn de groeicijfers. Smartphoneleveringen groeiden jarenlang onstuimig en daaraan is een einde gekomen. Als je als fabrikant wilt groeien, moet een concurrent krimpen. Dat is ook te zien in de meest recente cijfers, die donderdag en vrijdag uitkwamen. Drie analistenbureaus, IDC, Canalys en Counterpoint, gaven ongeveer hetzelfde beeld. De smartphonemarkt krimpt iets en Samsung is opnieuw marktleider. Huawei levert in, terwijl Xiaomi groeit.

In tegenstelling tot sommige andere keren geven de analisten - die niet hun hele rapporten publiceren omdat ze hun geld verdienen met het verkopen van die rapporten - een inkijkje in de rest van de top tien van smartphonemakers.

Daarin is een interessant beeld te zien. Samsung als Zuid-Koreaans bedrijf en Apple als Amerikaanse onderneming staan daar uiteraard in, maar voor de rest is het vooral China wat de klok slaat. We concludeerden al een paar jaar geleden dat er een oostenwind waait op de smartphonemarkt en die is stevig aan het doorzetten.

De grootste Chinese speler blijft Huawei, ondanks het Amerikaanse handelsverbod. Dat komt vooral door de stevige positie in thuisland China, de grootste afzetmarkt voor smartphones ter wereld. In andere werelddelen, zoals Europa, neemt de levering van Huawei-smartphones wel behoorlijk af door het gebrek aan Google-diensten.

Xiaomi is dit kwartaal Apple voorbij, volgens de analisten. Dat is een tijdelijke situatie, want de laatste maanden van het jaar is steevast het moment dat Apple zijn nieuwe iPhones uitbrengt en dan levert de Amerikaanse fabrikant veel meer modellen.

Daarachter zitten diverse Chinese fabrikanten: de analisten plaatsen daar Vivo en Oppo, net als OnePlus merken van het Chinese BBK. Daarachter zit nóg een BBK-merk. Niet OnePlus - die staat niet in de top tien - maar Realme. Het vooral op India gerichte Chinese merk dendert in rap tempo de top tien binnen.

Daarachter is de situatie een beetje diffuser. Counterpoint heeft becijferd dat Lenovo, LG en Tecno de top van de smartphonemarkt completeren. Canalys zet daar Transsion neer, moederbedrijf van Tecno. Wat opvalt: van al die merken is alleen LG niet Chinees. Voor wie Tecno niet kent: het richt zijn modellen vooral op de Afrikaanse markt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IDC Samsung Huawei Xiaomi Apple Vivo Counterpoint Samsung Huawei Xiaomi Apple Oppo Vivo Realme Lenovo/

Motorola LG Tecno/

Transsion Canalys Samsung Huawei Xiaomi Apple Vivo Oppo Realme Lenovo/

Motorola Tecno/

Transsion

Waarom sommige merken het goed doen

Een van de grote problemen bij het duiden van de cijfers is wat je tot één bedrijf rekent en wat niet. Analisten zetten Redmi-telefoons bij Xiaomi en Honor bij Huawei: de merken wisselen daarbij componenten en software met elkaar uit. Sterker nog: wat in het ene land een Redmi-telefoon is, kan in het andere land een Mi-telefoon zijn en in het derde land een Poco.

BBK's merken zijn wel uitgesplitst: Oppo, Vivo, Realme en OnePlus tellen apart. Als je ze bij elkaar optelt, zit het Chinese moederbedrijf Samsung op de hielen. Wat ook gek voelt als Europeaan: OnePlus is met afstand het kleinste merk van de vier. Er zit ook weinig groei in: OnePlus groeide 2 procent ten opzichte van vorig jaar, zo merkt Counterpoint op.

De merken functioneren apart en maken bijvoorbeeld heel eigen software en heel eigen designs, maar ze ontlenen aan elkaar wel het belangrijke schaalvoordeel. Als Oppo, Vivo, Realme en OnePlus samen aankloppen bij Qualcomm voor Snapdragon-socs of bij Samsung voor oledschermen, dan kunnen ze een grotere bestelling doen en daardoor een lagere prijs en snellere levering bedingen. Daardoor is het mogelijk om een lagere prijs te vragen voor hun telefoons dan veel concurrenten, waardoor ze meer kunnen leveren. Dat is een cirkel die zichzelf in stand houdt.

Voorbeeld? Neem de recent gepresenteerde OnePlus Nord N100, de goedkoopste OnePlus-telefoon tot nu toe. Die telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 460-soc en een 6,52"-lcd met een 20:9-verhouding en een resolutie van 1600x720 pixels, met een gaatje links bovenin voor de frontcamera en een verversingssnelheid van 90Hz.

Denk je dat andere BBK-merken ook telefoons hebben met zo'n zelfde scherm? Uiteraard. De Oppo A53 bijvoorbeeld, of Oppo A33. Of de Realme C17. Of de Realme 7i. Het zijn allemaal telefoons met datzelfde scherm, in veel gevallen een Qualcomm Snapdragon 460-soc, een capacitieve vingerafdrukscanner op de achterkant, een camera-eiland linksboven aan de achterkant met drie lenzen, 5000mAh-accu en laden met 18W. De specsheets zijn op veel vlakken identiek. De prijzen ook: tussen 150 en 200 euro.

Zoek de verschillen: OnePlus Nord N100, Oppo A53 en Realme C17

Wat wel verschilt, is het merk, de software, de marketing en de distributie. Want een OnePlus Nord N100 moet het publiek van OnePlus aanspreken, mensen die houden van de snelheid en de software van dit merk. Een Realme-telefoon is meer gericht op de Indiase markt en Realme prijst de telefoon aan met teksten als "de 7i is geïnspireerd door fantasy-scènes in het Arctisch gebied. De blauwe kleur combineert het wit van de Arctische sneeuw met het blauw van de oceaan. De groene kleur gloeit als een Aurora en creëert een idee van verwondering en mysterie".

Dit trucje is niet enkel voorbehouden aan BBK met zijn merken. Xiaomi doet het ook met alle verschillende, verwarrende namen en series in zijn smartphonetak, iets dat TechAltar probeerde te analyseren in een video deze week.

De verschillende toevoegingen aan smartphonenamen van Xiaomi. Bron: TechAltar

Ook Huawei heeft dit spelletje vaak gespeeld, zij het iets transparanter. Componenten en features kwamen als eerste uit voor dure Huawei-modellen, zoals een Mate-telefoon. Die componenten kwamen het jaar erop terug in goedkopere modellen onder het Honor-merk. Voorbeelden daarvan zijn Kirin-socs en de gamingfunctie GPU Turbo.

Dankzij die strategie kunnen Chinese bedrijven het grote voordeel van een groot merk - veel en goedkoop componenten kunnen inkopen, genoeg budget hebben voor marketing en distributie - combineren met het voordeel van een klein merk, namelijk het kunnen opbouwen van een community vanwege sympathie voor de underdog en gerichte communicatie.

En dat werkt nog steeds. Want, zoals Counterpoint heeft becijferd, Realme is het smartphonemerk dat het snelste 50 miljoen smartphones heeft geleverd in de geschiedenis van de telecommarkt. Op die cijfers valt uiteraard het nodige af te dingen: de smartphonemarkt was veel kleiner toen Apple, Samsung en Huawei begonnen, maar het is in elk geval een teken dat een klein merk - met steun van een groot moederbedrijf - nog altijd relatief snel kan doordringen tot de top van de smartphonemarkt.