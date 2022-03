De snelle prijsdaling van 5g-telefoons

Rotterdam, augustus 2008. Een beetje ongemakkelijk is het wel. BlackBerry, toen een vooraanstaand smartphonemerk, introduceerde zijn Bold 9000-smartphone in restaurant Las Palmas van de bekende kok Herman den Blijker. Het gezelschap was een mix van topmensen uit het bedrijfsleven, bekende Nederlanders en een bebrilde telefoonnerd die voor de gelegenheid zijn beste overhemd uit de kast had getrokken en waarvan de barman zich nog afvroeg of hij wel oud genoeg was om hem alcohol te schenken.

De Bold 9000 was een bijzondere smartphone van BlackBerry, want hij had 3g. Dat was voor het eerst. In de jaren ervoor was BlackBerry razend populair geworden, niet alleen bij bobo's van bedrijven en bekende Nederlanders, maar ook bij tieners die wilden pingen, zodat ze niet hoefden betalen voor sms'jes. BlackBerry was die zomer de tweede bekende fabrikant die zijn eerste 3g-model uitbracht, nadat Apple zijn iPhone 3g in juni in de winkels had gelegd. Samsung en Nokia brachten toen al een paar jaar 3g-telefoons uit.

Dat is best gek, want 3g-netwerken waren op dat moment al een paar jaar live, in Nederland en in heel veel andere landen, maar gebruikers zaten er niet op te wachten. Voor telefoontjes en tekstberichten was het niet nodig. Internetten deed je maar thuis op je desktop, waar je een fatsoenlijke browser kon gebruiken, zoals Internet Explorer 7 of het kersverse Firefox 3. Zelfs op Hyves, het Nederlandse sociale netwerk dat begon als manier om foto's te delen op telefoons, krabbelden mensen nauwelijks via telefoons.

Met 4g was dat heel anders. Toen 4g in februari 2013 live ging in Nederland, acht maanden voor het einde van Hyves, kon je al gelijk telefoons kopen die werkten met het gloednieuwe netwerk, zoals de Nokia Lumia 920 en 820. Samsung bracht al snel zijn Galaxy S4 uit, maar je kon natuurlijk ook een HTC One of Sony Xperia Z krijgen met 4g in de maanden nadat het netwerk live ging. Al snel kon je bijna geen luxe telefoon meer zonder 4g krijgen en een paar jaar later waren telefoons zonder 4g een zeldzaamheid in de winkels.

Gaat het bij 5g meer lijken op 4g: snel veel telefoons met ondersteuning, of op 3g, waarbij het jaren duurt voordat sommige merken overstappen? Alle signalen wijzen erop dat er snel veel 5g-telefoons beschikbaar zullen zijn. De goedkoopste modellen zitten iets ten noorden - pun naar OnePlus-telefoon intended - van 300 euro. Om te checken of dat zo is, kijken we in dit verhaal hoe het ging vanaf 2013 met 4g en hoe dat nu is met 5g. Daarnaast nemen we drie van de goedkoopste modellen met 5g onder de loep om te kijken hoe het nu staat met 5g-modellen op de Nederlandse markt.