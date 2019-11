Huaweis truc om tóch nieuwe smartphones met Google-apps uit te brengen

Waarom is de ene smartphone de andere niet? Hoe onderscheiden we bijvoorbeeld een Huawei P30 van een Xiaomi Mi 9? Het lijken simpele vragen, maar dat zijn het niet. Hoewel de namen van smartphones eenvoudig genoeg lijken, schuilt daarachter een kluwen van namen en typenummers die even moeilijk te ontwarren zijn als de kabeltjes in een doos die al jaren op zolder staat. Neem Xiaomi, dat onlangs de Mi CC9 Pro en de Mi Note 10 heeft aangekondigd, in feite dezelfde telefoon onder twee verschillende namen. Omgekeerd kan ook: Apple bracht twee versies uit van de iPhone 4 in 2010, met een duidelijk verschil in de metalen zijkant; de antennelijnen zaten op een andere plek.

Wat zelden gebeurt, is dat een fabrikant een telefoon de hardware van een ouder model geeft met de naam van een nieuwere telefoon. Toch is dat precies wat Huawei nu aan het doen lijkt te zijn. Daar heeft het bedrijf goede redenen voor, maar je kunt gemakkelijk in de war raken. Het is tijd dus om uit te leggen wat Huawei doet en waarom.

Het handelsverbod

Medio mei legde de Amerikaanse overheid bedrijven in de VS een verbod op om handel te drijven met Huawei. Daardoor mag Google geen goedkeuring meer geven aan nieuwe smartphones van Huawei. Die zouden dus moeten uitkomen zonder Google-apps en dat is ook gebeurd, met de Mate 30 Pro bijvoorbeeld. Die telefoon draait Android 10 zonder Google-diensten.

Maar Huawei zit niet stil, want Huawei-dochtermerk Honor bracht twee weken geleden de Honor 9X uit in Europa. Dat is een midrangesmartphone met Android 9 en met Google-apps. Huawei kondigde de Honor 9X in juli aan in China, een paar maanden nadat het handelsverbod inging. Hoe kan die telefoon Google-apps draaien?

De truc blijkt te zitten in het typenummer. De Honor 9X heeft als typenummer STK-LX1. Huawei-typenummers werken zo: de eerste drie letters staan voor de codenaam van de telefoon en LX is de aanduiding van een toestel voor de Europese markt. Zo heet de P30 Pro de VOG-LX9, waarbij VOG staat voor Vogue, de codenaam tijdens de ontwikkeling van de telefoon.

De Honor 9X heet in China echter HLK-AL10, een heel andere naam dus. Er is wel een andere telefoon die ook STK-LX1 heet: de P Smart Z van Huawei, die in mei uitkwam. Vat je hem? Het lijkt alsof de Honor 9X een heel nieuwe telefoon is, maar omdat het typenummer aangeeft dat het gaat om een P Smart Z, ziet Google hem als een telefoon die vóór het handelsverbod is goedgekeurd en mag hij dus uitkomen met Google-apps; voor een oude telefoon is geen nieuwe goedkeuring nodig.

Maar wanneer is een telefoon een variant op een ouder model, dat al goedkeuring had, en wanneer is het een nieuw model? Daarover bestaat geen openbare info, behalve het Compatibility Definition Document van Google, maar dat geeft geen uitsluitsel. Wel kunnen we het nodige afleiden door de specs van de Honor 9X voor Europa, de 9X voor China en de P Smart Z op een rijtje te zetten.

Vlnr: Honor 9X voor Europa, Honor 9X voor China, Huawei P Smart Z

Huawei 9X Europa 9X China P Smart Z Afmetingen 163,5x77,3x8,8mm, 196g 163,5x77,3x8,8mm, 206g 163,5x77,3x8,8mm, 196g Scherm 106,6cm², 6,59", 2340x1080px, lcd 106,6cm², 6,59", 2340x1080px, lcd 106,6cm², 6,59", 2340x1080px, lcd Soc HiSilicon Kirin 710F, 12nm

4×A73 @ 2.2GHz+4×A53 @ 1.7GHz

Mali G51-gpu HiSilicon Kirin 810, 7nm

2×A76 @ 2.27GHz+6×A55 @ 1.88GHz

Mali G52-gpu HiSilicon Kirin 710F, 12nm

4×A73 @ 2.2GHz+4×A53 @ 1.7GHz

Mali G51-gpu Geheugen en opslagvarianten 4GB+128GB 4GB+64GB

6GB+64GB

6GB+128GB

8GB+128GB 4GB+64GB Camera's 1. 48Mp, 1/2", primair

2. 13Mp, ultragroothoek

3. dieptesensor

Front: 16Mp, pop-up 1. 48Mp, 1/2", primair

2. dieptesensor

Front: 16Mp, pop-up 1. 16Mp, primair

2. dieptesensor

Front: 16Mp, pop-up Vingerafdrukscanner Achterkant Zijkant Achterkant Accu 4000mAh 4000mAh 4000mAh

Dit overzicht laat enigszins zien in welke opzichten telefoons hetzelfde móeten zijn en in welke opzichten ze mogen verschillen. Wat we zeker weten, is dat de soc niet mag verschillen. Hoewel Huawei over de 7nm-soc Kirin 810 beschikt, mag het voor de 9X in Europa alleen de oudere 710F gebruiken, die het bedrijf op 12nm laat maken.

Een ander opvallend punt is dat de vingerafdrukscanner op dezelfde plek lijkt te moeten zitten. Vermoedelijk gaat het aan de zijkant om een fysiek andere scanner, omdat hij daar niet rond kan zijn. Dat vereist vermoedelijk andere drivers in de firmware en die aanpassing mag niet. Merk op dat het gaat om scanners op basis van dezelfde techniek: capacitieve scanners. Het is niet zo dat Huawei de 9X had willen uitbrengen met een scanner achter het scherm.

Wat niet uit lijkt te maken, is de camera. Ten opzichte van de P Smart Z heeft de 9X in Europa een heel ander camerasysteem. De primaire camera is anders en ook zit er een camera met ultragroothoeklens bij. Ook heeft de 9X meer opslag dan de P Smart Z, maar het is logisch dat het is toegestaan om een variant uit te brengen met meer of minder geheugen of opslag. Dat gebeurt namelijk vaak.

We weten niet of Huawei veranderingen mag aanbrengen in de accucapaciteit. Dat weten we eigenlijk ook niet over het scherm, maar er is een stevige aanwijzing dat het niet mag en dat komt door de tweede smartphone die Huawei lijkt te willen omkatten: de Honor 20S.

WinFuture meldde deze week dat de Honor 20S binnenkort uitkomt op basis van dezelfde truc. De naam is dezelfde als die van de Honor 20S die Huawei in China presenteerde, maar de hardware is gelijk aan die van de P30 Lite van dit voorjaar. Waar de 20S in China een 6,26"-lcd met gat in de linkerbovenhoek heeft, heeft de P30 Lite een 6,15"-lcd met inkeping in het midden. De plaatjes van de 20S voor Europa tonen duidelijk een scherm met inkeping en dit toestel lijkt dus de karakteristieken van de P30 Lite te volgen.

Boven: Honor 20S voor Europa, bron: WinFuture. Onder Honor 20S voor China en Huawei P30 Lite

Het ligt voor de hand waarom Huawei dit allemaal doet. Het uitbrengen van smartphones met Android en zonder Google-diensten is geen haalbare kaart in Europa. Consumenten verwachten dat alle apps werken en dat ze de beschikking hebben over zaken als de Play Store op Android. Als Huawei dus nog omzet wil halen uit de Europese markt en dat wil doen door nieuwe smartphones uit te brengen, is dit een manier om toch nog geld te verdienen.

Het kan een tijd goed gaan. Veel kopers kijken niet naar de soc van een telefoon, maar zijn wel gevoelig voor toevoegingen als extra camera's. En dat zijn nu juist zaken die Huawei mag veranderen aan oude modellen zonder opnieuw de telefoon te hoeven laten keuren. Bovendien kan het op termijn nog overschakelen op een nieuwe soc om ervoor te zorgen dat midrangetelefoons aantrekkelijk blijven: de Kirin 980 uit de P30 Pro en Mate 20 Pro zou over een paar jaar niet misstaan in een goedkope smartphone.

Die-shot Kirin 980. Bron: Anandtech en Chiprebel

Dit is natuurlijk niet de oplossing die Huawei wil. Het wil weer kunnen handelen met Amerikaanse bedrijven om aantrekkelijke smartphones uit te brengen, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Het kan aan de slag met ARM voor de ontwikkeling van socs. In de afgelopen week zei een Amerikaanse minister volgens Bloomberg dat er licenties aan zitten te komen waardoor bepaalde bedrijven weer met Huawei kunnen gaan handelen. Het kan goed dat Google ook een licentie krijgt, omdat de handel tussen beide bedrijven geen gevaar vormt voor de Amerikaanse binnenlandse veiligheid. Het gaat de Amerikaanse overheid om netwerkapparatuur, niet om smartphones.

Tot slot

Het handelsverbod van mei heeft veel invloed gehad. Huawei probeert de gevolgen natuurlijk zoveel mogelijk te beperken en heeft met deze wisseltruc een creatieve oplossing voorhanden. Deze truc werkt natuurlijk alleen op de markt voor midrangesmartphones; een high-end model uitbrengen met hardware van vorig jaar zou weinig zoden aan de dijk zetten.

Op het gebied van midrangesmartphones kan Huawei in elk geval een zekere periode overbruggen. Zodra Google weer Huawei-smartphones mag goedkeuren, volgt vermoedelijk een stroom écht nieuwe telefoons. Tot die tijd is Huawei genoodzaakt oude wijn uit te brengen in nieuwe zakken.