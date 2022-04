Jaaromzet van Huawei daalde in Europa en VS met 12,2 en 24,5 procent

Huawei heeft vorig jaar iets meer omzet behaald dan een jaar eerder, maar de omzet uit verkopen in Europa en de Verenigde Staten daalde flink. Dat komt volgens Huawei door de Amerikaanse sancties tegen het Chinese bedrijf.

De wereldwijde jaaromzet van Huawei bedroeg 891,4 miljard Chinese yuan. Omgerekend is dat zo'n 116 miljard euro. Dat is een stijging van 3,8 procent ten opzichte van vorig jaar, maar dat komt door goede verkopen in China. In Europa en de Verenigde Staten daalde de omzet.

In 2019 heeft de Amerikaanse overheid sancties opgelegd tegen Huawei, waardoor de Chinese fabrikant onder andere geen Google-diensten meer op zijn smartphones kan zetten. In 2019 leidde dat nog niet tot een omzetdaling in Europa en de VS, maar in het afgelopen jaar was dat wel het geval. "Vanwege de oneerlijke sancties die de VS heeft opgelegd, is de omzet uit smartphones afgenomen", zei Huawei-topman Ken Hu bij de presentatie van de cijfers.

De omzet van de consumententak bedroeg 482,9 miljard yuan, een stijging van 3,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Volgens Huawei waren er eind 2020 wereldwijd meer dan een miljard 'verbonden Huawei-apparaten' in omloop en het aantal gebruikers van Huawei-smarthones was toen meer dan 730 miljoen. Hoeveel smartphones Huawei in 2020 heeft geleverd, zegt het bedrijf niet. Volgens marktonderzoeker Gartner leverde Huawei 183 miljoen smartphones in 2020, een jaar eerder waren dat er nog 241 miljoen.

De carrier business, het bedrijfsonderdeel waarmee Huawei onder andere aan 5G-netwerken werkt, haalde een jaaromzet van 302,6 miljard yuan en dat is een stijging van 0,2 procent. Volgens Huawei is het bedrijf wereldwijd bij meer dan drieduizend 5G-projecten betrokken.

Bij de zakelijke bedrijfstak, waar Huawei Cloud onder valt, ging de omzet met 23 procent omhoog naar 100,3 miljard yuan. Onder de streep maakte Huawei het afgelopen jaar 64,6 miljard yuan winst, omgerekend zo'n 8,4 miljard euro.

Geen elektrische auto's van Huawei

Huawei verklaart verder in een promotiefilmpje over de jaarcijfers dat het bedrijf geen elektrische auto's gaat maken. Daar gingen geruchten over en Huawei heeft eerder al een afdeling opgezet voor autonoom rijden, maar het merk wil zich blijven richten op het leveren van onderdelen en systemen voor auto's, in plaats van die zelf te gaan ontwikkelen. Concurrent Xiaomi maakte deze week bekend wel aan elektrische auto's te werken.

Driehonderd miljoen HarmonyOS-apparaten in 2021

Huawei denkt dat er dit jaar driehonderd miljoen apparaten met zijn besturingssysteem HarmonyOS verschijnen. Het bedrijf benadrukt dat dit niet enkel een vervanger voor Android is, maar een OS voor allerlei slimme apparaten. In China zijn er al fabrikanten van huishoudelijke apparaten die HarmonyOS gebruiken in hun hardware.