Games van FromSoftware krijgen wellicht films en series door deal met Sony

Het moederbedrijf van FromSoftware, Kadokawa, heeft een deal gesloten met Sony voor een intensievere samenwerking. Daardoor moeten onder meer films en series op basis van intellectueel eigendom van Kadokawa komen.

De deal houdt in dat Sony zijn aandeel in Kadokawa uitbreidt van twee naar tien procent, melden beide bedrijven. Daarmee is het geen overname zoals het gerucht eerder ging, maar Sony wordt wel de grootste aandeelhouder.

Het gevolg van de samenwerking is dat Sony films en series wil gaan uitbrengen met IP van Kadokawa en er liggen meer plannen. "In de toekomst zijn de twee bedrijven van plan om specifieke samenwerkingsinitiatieven te bespreken, zoals initiatieven voor (...) verdere uitbreiding van de uitgave van games van Kadokawa en de ontwikkeling van personeel om virtuele productie te bevorderen en uit te breiden", zo laten de bedrijven weten.

Het conglomeraat is onder meer eigenaar van FromSoftware, dat games uitbrengt als Elden Ring. Kadokawa specialiseert zich in het uitgeven van films, manga, anime en games. Op gamegebied is het bedrijf, naast FromSoftware, ook de eigenaar van Octopath Traveler-maker Aquire.