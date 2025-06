Elden Ring Nightreign is 3,5 miljoen keer verkocht en krijgt duo-modus

Elden Ring Nightreign is sinds release wereldwijd 3,5 miljoen keer verkocht. Dat meldt ontwikkelaar FromSoftware. De co-opsurvivalgame krijgt binnenkort nieuwe content en een duo-modus, waarbij spelers per twee aan de slag kunnen gaan.

FromSoftware maakte het verkoopcijfer dinsdagochtend bekend op X, vier dagen na de release van Elden Ring Nightreign op 30 mei. Shadow of the Erdtree, de eerste en enige uitbreiding voor de originele Elden Ring-game, werd drie dagen na release wereldwijd vijf miljoen keer verkocht.

De ontwikkelaar maakt ook meer informatie bekend over toekomstige updates. Zo komen er deze maand 'verbeterde gevechten' tegen bestaande Nightlord-bosses. Voor spelers die liever per twee spelen, komen er 'op een later tijdstip' Duo Expeditions. Later dit jaar verschijnt er ook een dlc-pakket.

De spin-off van Elden Ring is momenteel bedoeld voor groepen van drie spelers, al is het ook mogelijk om alleen te spelen. In Nightreign moeten spelers samen overleven in een spelwereld. Iedere ronde duurt drie in-game dagen, elk met een eindbaasgevecht aan het einde.