FromSoftware brengt Elden Ring Nightreign op 30 mei uit

FromSoftware heeft de releasedatum van Elden Ring Nightreign aangekondigd. De game verschijnt op 30 mei voor consoles en de pc. De ontwikkelaar bevestigde eerder al dat de titel dit jaar zou verschijnen, maar deelde toen geen concrete datum.

FromSoftware bevestigt de releasedatum in een trailer. De game verschijnt bij release voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en S, en de pc via Steam. De trailer bevestigt ook dat het spel dlc krijgt na de release, maar deelt daarover verder geen details.

Nightreign werd eind vorig jaar aangekondigd tijdens The Game Awards. Het wordt een losstaande co-opsurvivalgame die is gebaseerd op Elden Ring. In de game moeten maximaal drie spelers samen overleven in een spelwereld. Iedere ronde duurt drie in-game dagen, elk met een eindbaasgevecht aan het einde. Uitgever Bandai Namco heeft bevestigd dat spelers de game ook alleen kunnen spelen.