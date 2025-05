Sega onthult Sonic Racing: CrossWorlds met dynamische racebanen

Sega heeft een nieuwe racegame van Sonic gepresenteerd. Sonic Racing: CrossWorlds brengt een aantal nieuwe mechanics naar races, zoals dynamische racebanen en de mogelijkheid om naar andere werelden te transporteren.

Sonic Racing: CrossWorlds introduceert een geheel nieuwe gamemechanic: Travel Rings. Deze ringen transporteren spelers tussen verschillende werelden. De racer die op dat moment voorop staat, kan in de tweede ronde kiezen naar welke wereld alle spelers getransporteerd worden. De racebaan past zich daar dan op aan.

Ook zijn er dynamische racebanen die inspiratie halen uit eerdere racespellen van Sonic. Bij iedere ronde verandert de racebaan en komt deze tot leven. Daarbij wordt gewisseld tussen terrein op land, in de zee en in de lucht. Verder zijn er rpg-achtige gadgets toegevoegd, waar racers hun voordeel mee kunnen doen. Denk aan gadgets om tijdelijk sneller te rijden of om meer items op te kunnen pakken.

Sonic Racing: CrossWorlds komt naar de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en pc. Wanneer de game verschijnt, is nog niet bekendgemaakt. Sega begint binnenkort wel met een eerste gesloten netwerktest. PlayStation 5-gebruikers kunnen zich daar vanaf 21 februari voor aanmelden.