Samsung toont 37"-monitor die 'brilloos' 3d- en VR-content kan tonen - update

Samsung demonstreert een 37"-gamingmonitor die 3d-beelden kan weergeven zonder dat de gebruiker een bril nodig heeft. Volgens Samsung kan het scherm ook VR-content draaien van platforms als Steam. De monitor heeft daarvoor oog- en hoofdtracking.

Het scherm staat vooralsnog bekend als de Samsung 2D/3D Gaming Monitor. De monitor krijgt een 4k-resolutie met Neo QLED-paneel. Dat is de merknaam die Samsung hanteert voor zijn lcd's met quantumdots en een miniledbacklight. Samsung zegt nog niet wat de refreshrate is.

Volgens de Zuid-Koreaanse techgigant kan het scherm VR-content weergeven zonder dat daarvoor extra hardware nodig is. Het scherm kan de hoofdpositie en oogbewegingen van de gebruiker analyseren om zo VR-bewegingen na te bootsen. Volgens Samsung gebeurt dat 'zonder verslechtering van de helderheid en kleur'. De kijkhoek zal daarmee wel beperkt zijn in vergelijking met een echte VR-headset.

Het scherm kan hiermee overweg met 3d- en VR-content van 'platforms zoals Steam', zo claimt Samsung. Vermoedelijk werkt het scherm niet standaard met 'roomscale'-VR-games, die veel bewegingsruimte vereisen, of VR-titels waarvoor VR-controllers met handtracking nodig zijn. Het is niet bekend wanneer de 2D/3D Gaming Monitor precies op de markt verschijnt of wat die gaat kosten. Samsung zegt later dit jaar meer details over het scherm te delen.

Update, donderdag: Nuance toegevoegd over VR-games die veel bewegingsruimte of VR-controllers met handtracking vereisen.