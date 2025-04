OpenAI brengt GPT Store uit voor het vinden en delen van aangepaste chatbots

OpenAI heeft de GPT Store geopend. Hier kunnen gebruikers GPT's vinden, varianten van de ChatGPT-AI-chatbot die door OpenAI-partners of communityleden zijn gemaakt. Uiteindelijk moeten GPT-makers geld kunnen verdienen aan GPT's.

De GPT Store is beschikbaar voor gebruikers met een Plus- of Enterprise-abonnement, of het vandaag aangekondigde Team-abonnement voor kleinere bedrijven. De winkel bevat categorieën zoals DALL-E-chatbots, of schrijven, onderzoek, programmeren en onderwijs. Met de GPT Store wil OpenAI ook bepaalde GPT's extra in het aandacht zetten, omdat ze bijvoorbeeld iets unieks doen ten opzichte van andere GPT's.

Voordat GPT's in de winkel verschijnen, moeten gebruikers bij het opslaan duidelijk maken dat ze voor iedereen zichtbaar moeten zijn, niet alleen voor gebruikers met een link. Daarnaast moeten ze hun Builder Profile geverifieerd hebben. Daarnaast zijn er bepaalde richtlijnen omtrent GPT's die geschikt zijn voor de Store.

GPT's zijn versies van de ChatGPT-generatieve-AI-chatbot die door gebruikers zijn gemaakt. OpenAI kondigde GPT's afgelopen november aan. Gebruikers hoeven geen programmeerkennis te hebben, maar kunnen de GPT bepaalde instructies meegeven om ervoor te zorgen dat ze gebruikers op een bepaalde manier helpen. Daarnaast kunnen gebruikers GPT's koppelen aan externe diensten zoals Canva en Zapier. GPT-makers hebben geen inzicht in de chats van gebruikers.

OpenAI zegt dat gebruikers sinds introductie ruim drie miljoen GPT's hebben gemaakt. Dit kwartaal wil het bedrijf een programma starten waarmee GPT-makers geld kunnen verdienen aan hun GPT, op basis van hoeveel hun GPT wordt gebruikt. Dit programma komt eerst naar Amerikaanse gebruikers. OpenAI zegt later meer te delen over bijvoorbeeld hoeveel gebruikers hieraan kunnen verdienen.