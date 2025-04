Samsung toont transparante microledschermen (update)

Samsung heeft meerdere transparante microledscherm laten zien waar gebruikers volledig of gedeeltelijk doorheen kunnen kijken. Een van de schermen heeft geen schermranden. Samsung zegt nog niet wanneer het de transparante microledschermen wil verkopen.

Het bedrijf zegt zes jaar aan de transparante microledschermen te werken en spreekt over 'glasachtige schermen'. Samsung lijkt de schermen te willen verkopen aan consumenten, al worden dergelijke transparante schermen ook vaak genoemd voor bijvoorbeeld ramen in metro's of winkels. Het is niet duidelijk wanneer de schermen klaar moeten zijn voor massaproductie.

Samsung presenteerde de schermen op een show voorafgaand aan de CES. Net als andere microleddisplays bestaan de nieuwe transparante schermen uit compacte modules die naast en boven elkaar geplaatst kunnen worden. Samsung toonde zijn transparante microledschermen naast transparante oled- en lcd-schermen, waarbij opviel dat de helderheid en de transparantie van het getoonde microledscherm aanzienlijk beter waren dan die van de andere twee technologieën. De helderheid van de getoonde demoschermen mag indrukwekkend zijn, de resolutie is dat niet. Omdat microled gebruikmaakt van anorganische leds die individueel op een substraat gemonteerd worden, is de pixeldichtheid vooralsnog relatief laag.



Update, 15.40 uur: Informatie over vergelijking met oled en lcd toegevoegd.