Door Eric van Ballegoie

Reviewcoördinator

Feedback • 11-01-2023 14:00 83

Tv-trends van CES 2023

Miniled, mla, QD-oled en printed oled

11-01-2023 • 14:00

83

Multipage-opmaak

Tv-trends van CES 2023

De CES is traditioneel het moment voor televisiefabrikanten om hun nieuwe modellen aan de wereld te tonen. Nu de beurs erop zit, kunnen we de balans opmaken. Het beeld dat beklijft, is in een paar woorden samen te vatten: grotere beeldmaten, helderdere schermen, meer miniled en verdere ontwikkeling van oled.

Daarbij moeten we zeggen dat we zeker nog geen compleet beeld hebben. Samsung en LG toonden alleen hun high-end modellen, Panasonic liet maar één televisie zien, en Sony en Philips TV waren geheel afwezig; zij zullen hun televisies eind januari en begin februari aankondigen. TCL toonde naast een aantal interessante conceptschermen zijn Amerikaanse line-up. Hisense toonde wel meerdere modellen die ook in Europa te koop zullen zijn en inmiddels weten we ook van Samsung iets meer over de rest van zijn line-up voor 2023. Het is tijd om de balans op te maken.

Mla en verbeterde QD-oled

Wie revolutionaire tv-aankondigingen had verwacht op de CES, moeten we helaas teleurstellen: die waren er eigenlijk niet. Het grootste nieuws is wellicht dat LG Display dit jaar al oledpanelen met micro lens array, ofwel mla, gaat leveren, terwijl analisten tot voor kort verwachtten dat we daar tot 2024 op moesten wachten. Mla is een nieuwe toevoeging aan de vorig jaar geïntroduceerde OLED EX-panelen. Mla is een laag binnen het scherm, bestaande uit miljarden minuscule lensjes die het licht van de oled bundelen om lichtverlies door verstrooiing binnen het paneel te voorkomen. Het resultaat is een netto hogere lichtopbrengst, zonder dat daar een hoger energieverbruik tegenover staat. Panasonic gebruikt de nieuwe panelen met mla in zijn nieuwe MZ2000-modellen en LG Electronics past ze toe in de nieuwe OLED G3-serie. De eerste indrukken die wij op de beurs opdeden, zijn positief: de nieuwe schermen hebben inderdaad een hogere (piek)helderheid, terwijl ook de kijkhoeken verbeterd zijn en de paarse waas die we vorig jaar zagen bij televisies met een OLED EX-paneel, verdwenen lijkt te zijn. Wel begrepen wij dat de toepassing van mla mogelijk kan zorgen voor een minder goede uniformiteit, iets wat we op de beurs niet hebben kunnen zien en waar we bij aankomende reviews dus kritisch naar zullen kijken.

LG G3 OLED
LG G3-oled-tv met mla-paneel

Dat LG Display dit jaar al met mla komt, heeft mogelijk te maken met de concurrentie die het vorig jaar heeft gekregen van de QD-oledpanelen van Samsung Display. Vorig jaar zagen we dat de Sony A95K en Samsung S95B de televisies met woledpanelen van LG voorbij staken wat helderheid betreft. Met de komst van mla doet LG een poging om Samsung weer in te halen. Of dat gaat lukken, is de vraag, want Samsung Display komt dit jaar met zijn tweede generatie QD-oledpanelen met verbeterde efficiency en daarmee een hogere lichtopbrengst. De verbeterde panelen zullen sowieso gebruikt gaan worden in de S95C, het nieuwe topmodel van Samsung Electronics. Onduidelijk is of de iets lagere gepositioneerde S90C ook gebruik zal maken van de nieuwe Samsung-panelen. De specslijstjes die wij gezien hebben, vermelden 'Neo Quantum HDR' voor de S90C en 'Neo Quantum HDR+' voor de S95C. Wat die '+' precies betekent, weten we nog niet, maar wij gokken dat het op zijn minst betekent dat de S95C een hogere (piek)helderheid krijgt dan de S90C.

Inkjetgeprinte oled

TCL toonde een reeks nieuwe (miniled)televisies voor de Amerikaanse markt, die helaas niet met dezelfde specificaties naar Europa komen. Duidelijk is wel dat TCL dit jaar verder inzet op miniled met veel localdimmingzones, naast een aantal goedkopere modellen met meer traditionele backlights met full array local dimming, ofwel fald.

TCL demonstreerde daarnaast ook meerdere conceptschermen, waaronder twee inkjetgeprinte oledschermen. Op de stand waren een 31”-4k-amoledscherm en een 65”-8k-model te zien. Het voordeel van geprinte oleds boven traditionele oledschermen die in een vacuüm geproduceerd worden met opdamping, is dat geprinte oleds onder minder veeleisende omstandigheden geproduceerd kunnen worden, met meer flexibiliteit in beeldmaten en de mogelijkheid om kleinere pixels te maken. In theorie is het daardoor mogelijk om geprinte oledschermen goedkoper en in grotere en kleinere formaten te produceren dan reguliere (w)oledtelevisieschermen.

TCL 65" 8K printed OLED
Inkjetgeprinte 65"-8k-oled van TCL

Het nadeel is dat de levensduur van geprinte oleds, tot nu toe, niet zo goed was als die van traditioneel geproduceerde oleds. De enige manier om burn-in te beperken en de levensduur op een acceptabel niveau te krijgen, is door de helderheid te beperken. Hoewel TCL niets kwijt wilde over de daadwerkelijke beschikbaarheid van de getoonde schermen en ons ook niet wilde zeggen wat de verwachte levensduur van de getoonde panelen is, leken de schermen die op de beurs getoond werden, een behoorlijk helderheidsniveau te hebben. Duidelijk is wel dat TCL sowieso niet verwacht om voor 2024 met de daadwerkelijke productie te starten. Wie dus had gehoopt op televisies met geprinte oledpanelen, moet minimaal nog een jaar wachten.

Draadloze televisies

LG pakte groots uit met de nieuwe OLED M, de eerste ‘draadloze’ televisie die audio- en videosignalen draadloos via de meegeleverde Zero Connect Box aangeleverd krijgt. Helemaal draadloos is de OLED M helaas niet, want de stroomvoorziening gaat gewoon via een kabel. De tv komt alleen beschikbaar in 77, 83 en 97 inch en zal ongetwijfeld prijzig worden. Of de tv een succes zal worden, is dus de vraag, vooral omdat de oplossing van concurrent Samsung, die al jaren een One Connect Box heeft bij zijn high-end modellen, ook gebruikmaakt van één kabel waardoor in dat geval zowel voeding als signaal naar de tv gaan. Samsungs oplossing is niet alleen goedkoper, maar ook minder storingsgevoelig. De ‘draadloze’ M3 lijkt, ook gezien de Zero Connect Box-naamgeving, dus vooral een plaagstootje naar Samsung en lijkt verder een erg dure en ingewikkelde oplossing voor iets dat ook veel simpeler kan.

LG Signature OLED M draadloze tv met Zero Connect Box
LG Signature OLED M: een draadloze tv met een Zero Connect Box

Wil je een écht draadloze tv, dan kun je terecht bij Displace. Althans, dat bedrijf toonde een vroeg prototype van een oledtelevisie die zonder kabels werkt en wordt gevoed door vier hot-swappable accu’s. De tv moet 3000 dollar kosten en wordt geleverd met een extern kastje dat signalen draadloos naar het scherm stuurt. De hardware die getoond werd, was nog verre van productieklaar en onduidelijk is bijvoorbeeld ook welke capaciteit de meegeleverde accu’s zullen krijgen. Displace belooft dat tot ruim zeven dagen non-stop tv-kijken mogelijk moet zijn bij gebruik van vier accu’s, maar of dat realistisch is, moet in de praktijk blijken.

De volledige draadloze tv van Displace zuigt zich vast aan gladde oppervlaktes
De volledig draadloze tv van Displace zuigt zich vast aan gladde oppervlaktes.

Een andere opvallende eigenschap van de tv is dat die over vacuumzuignappen beschikt waarmee je hem aan een vlakke wand kunt vastkleven. Op de beurs werd dit getoond op glazen panelen, wat goed werkte. Onduidelijk is of de tv zich bijvoorbeeld ook aan stucwerk kan vastplakken, en of je dat stucwerk vervolgens niet van de muur lostrekt. Je kunt sowieso grote vraagtekens bij dit project stellen: om het vacuüm te behouden, is energie nodig, dus als de accu’s uitgeput raken, is de kans groot dat de tv van de wand loskomt, wat een duur grapje zal zijn. We zullen het zien als de tv daadwerkelijk op de markt verschijnt, iets waar wij zo onze twijfels over hebben.

LG's en Samsungs tv-modellen voor 2023

LG toonde op de CES niet alleen de nieuwe draadloze oledschermen uit de M-serie en de OLED Z3-8k-televisies, maar ook de nieuwe OLED T, een transparante oledtelevisie die later dit jaar op de markt moet komen. De OLED T is een design-tv, bedoeld om midden in de kamer of voor een raam neer te zetten; de televisie is doorzichtig, zodat hij optisch minder ruimte inneemt. De tv is vastgemaakt aan een open houtkleurige voet die in een modern minimalistisch interieur niet zal misstaan. Bijzonder aan de OLED T is dat deze ook ondoorzichtig gemaakt kan worden. Tussen de twee glasplaten waaruit het paneel bestaat, kan een zwart 'rolgordijn' van onderaf omhoog gerold worden, waarna het paneel een zwarte achtergrond heeft. Hoewel de getoonde modellen op de beurs nog prototypes waren, koop je deze tv duidelijk niet voor de beeldkwaliteit. Het gebruikte oledpaneel is full-hd en lijkt een beperkte maximale helderheid te hebben.

LG OLED T transparante oled-tv
LG OLED T: een transparante oled-tv

Achter gesloten deuren kregen wij ook de G3 en C3 te zien. Zoals we in onze preview al schreven, lijken beide modellen wat uiterlijk betreft op hun voorgangers. De televisies hebben beide verbeterde processing en de G3 krijgt het nieuwe mla-paneel, waardoor het verschil in helderheid tussen de C3 en G3 groter zal zijn dan het verschil tussen de C2 en G2. Er zullen ook A3- en B3-modellen komen, waarbij de A-serie voorzien zal zijn van 60Hz-panelen en de B3-serie wél 120Hz-panelen krijgt, maar met een lagere helderheid ten opzichte van de C3.

LG OLED C3
De nieuwe LG OLED C3 lijkt op de C2 van 2022.

De line-up van Samsung

Vorige week schreven we al over Samsungs nieuwe microled en high-end oled- en qled-televisies. Inmiddels weten we ook iets meer over de rest van de modelseries voor 2023.

Voor de 8k-televisies geldt dat er twee modellen komen: de QN800C en QN900C. De QN800C komt beschikbaar in 65, 75 en 85 inch, en kan signalen tot 120Hz weergeven. De tv heeft een verbeterde processor ten opzichte van de modellen van vorig jaar en beschikt over een panel met Ultra Viewing Angle, ofwel brede kijkhoeken, en krijgt een miniledbacklight. De QN900, beschikbaar in 65, 75, 85 en 98 inch, voegt daar een Infinity Screen-ontwerp met vrijwel onzichtbare bezels aan toe, kan signalen tot 144Hz weergeven en krijgt een krachtiger geluidssysteem. De modellen vanaf 75 inch beschikken bovendien over Neo Quantum HDR 8K Pro, wat waarschijnlijk betekent dat deze nog meer dimmingzones hebben.

Samsung Neo QLED 8K QN900C
Samsung Neo QLED 8K QN900C

De QLED 4K-serie start met de QN60C, beschikbaar in 43, 50, 55, 65, 75 en 85 inch. Dit is een edgelit-60Hz-model met dualledtechnologie, wat betekent dat de backlightleds twee verschillende kleurtemperaturen bevatten. Het licht hiervan wordt gemengd, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de gevraagde kleurtemperatuur van de gebruikte beeldmodus. De QN60C zal voorzien worden van de nieuwe SmartThings Hub, met ondersteuning voor Zigbee, Thread en Matter.

De QN70C, beschikbaar in 55, 65, 75 en 85 inch, maakt gebruik van 120Hz-panelen, krijgt een betere beeldprocessor dan de QN60C en biedt ondersteuning voor vrr en FreeSync Premium Pro. De tv beschikt bovendien over ingebouwde microfoons voor stembesturing.

De Q80C, beschikbaar in 50, 55, 65, 75, 85 en 98 inch, voegt daar fald aan toe, waardoor een hoger (lokaal) contrast behaald kan worden. De QN80C biedt verder ondersteuning voor Smart Calibration, waarmee je met de camerasensor van een geschikte Samsung Galaxy-telefoon of iPhone het beeld kunt kalibreren. De tv beschikt bovendien over een beter geluidssysteem en heeft rondom smalle bezels.

De QN85C, beschikbaar in 55, 65, 75 en 85 inch, is het eerste 4k-model met Quatum Matrix Technology, Samsungs aanduiding voor het gebruik van een miniledbacklight. Over de hoeveelheid dimmingzones wordt niets bekendgemaakt, maar de QN85C zal naar verwachting sowieso meer zones hebben dan de QN80C die een normale fald-backlight heeft. De QN85C beschikt over een 120Hz-paneel en krijgt de nieuwste Neural Quantum Processor 4K met de nieuwe Auto HDR Remastering-functie die sdr-beelden moet opwaarderen naar hdr.

De QN90C, beschikbaar in 43, 50, 55, 65, 75 en 85 inch, heeft, behalve in de twee kleinste beeldmaten, meer localdimmingzones, FreeSync Premium Pro, uitgebreide kalibratiemogelijkheden en een beter geluidssysteem.

Samsung Neo QLED QN95C 4K TV
Samsung Neo QLED 4K QN95C

De QN95C, beschikbaar in 55, 65, 75 en 85 inch, is het topmodel in de QLED 4K-serie voor 2023. De tv biedt ten opzichte van de QN90C een ander ontwerp met dunnere bezels dat Samsung Infinity One Design noemt, een krachtiger geluidssysteem en Smart Calibration Pro, en wordt met een Slim Fit-camera geleverd. Deze camera kan met pogopins boven op het scherm gemonteerd worden om bijvoorbeeld te videobellen.

Panasonics en Hisenses tv-modellen voor 2024

Panasonic toonde op de CES maar één nieuwe televisie: het MZ2000-topmodel, dat bij ons waarschijnlijk door het leven zal gaan als de MZW2004. De tv lijkt wat uiterlijk betreft op de LWZ2004 van vorig jaar. Dat betekent dus dat de tv weer een (uitstekend) luidsprekersysteem krijgt met ingebouwde soundbar onder het scherm en naar boven gerichte luidsprekers achter het scherm. Het belangrijkste wapenfeit van het nieuwe model is dat deze over het mla-paneel van LG Display beschikt en dus een hogere helderheid behaalt dan zijn voorganger. Panasonic claimt hierbij ‘ten minste 50 procent’ extra helderheid ten opzichte van het model van vorig jaar. Panasonic zegt hierbij net als voorgaande jaren gebruik te maken van een zelf ontwikkeld ‘multi layer heatsink system’, dat moet helpen om het paneel koeler te houden en hogere helderheden te bereiken.

Panasonic MX2000 OLED TV met mla paneel
Panasonic MX2000-oled-tv met mla-paneel

Opvallend is wel dat de MZ2000 nog altijd over slechts twee full-spec-HDMI 2.1-poorten beschikt. Het lijkt er dus op dat Panasonic nog altijd gebruikmaakt van een oudere generatie MediaTek-chip, in plaats van de nieuwe MediaTek Pentonic 1000-processor. Uit een persbericht van Portrait Displays weten we inmiddels dat Sony en Philips TV (TP Vision) die nieuwe processor wel zullen toepassen in (een deel van) hun 2023-modellen. De rest van de 2023-line-up liet Panasonic nog niet zien; hiervoor moeten we nog even geduld hebben. Panasonic zegt nog niet wanneer de MZ2000 op de markt komt, alleen dat de tv’s ‘later dit jaar’ te koop zullen zijn.

Uled van Hisense

Hisense blijft hard aan de weg timmeren en toonde op de CES een complete serie met nieuwe uledtelevisies, de hogere klasse van het lcd-aanbod van de Chinese fabrikant. De goedkopere modelseries werden niet getoond en de OLED A8H-serie van vorig jaar loopt door in 2023 en krijgt niet direct een opvolger.

Van de getoonde U-serie-televisies is alleen de instapper, de U6H, voorzien van een traditionele fald-backlight; alle andere modellen hebben een fijnmazige miniledbacklight. De U6H maakt gebruik van een QD-film voor een groot kleurbereik, krijgt handsfreespraakbediening en ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos. De tv beschikt over een normaal 60Hz-paneel met een maximale helderheid van 600cd/m². Hisense laat weten dat de U6-serie beschikbaar komt in beeldmaten variërend van 50 tot 85 inch.

Hisense 2023 ULED tv line-up
Hisenses uled-tv's van 2023

De U6K voegt daar een miniledbacklight met meer localdimmingzones aan toe. Hoeveel zones dat zijn, maakt Hisense helaas niet bekend. Hoewel ook de U6K een 60Hz-tv is, bood de U6H wel ondersteuning voor vrr.

Het eerste model met een 144Hz-paneel is de U7K; deze tv krijgt ook ondersteuning voor allm, vrr, FreeSync Premium Pro, HDR10+ Gaming en heeft twee full-spec-HDMI 2.1-poorten. De maximale helderheid van de U7K zou 1000cd/m² moeten zijn. De A7K zal te koop zijn in beeldmaten variërend van 55 tot 85 inch.

Weer een stap omhoog vinden we de U8K, het topmodel in de reguliere uledserie. Deze tv krijgt meer dimmingzones dan de U7K en heeft een maximale helderheid van 1500cd/m².

Hisense U8K ULED tv
Hisense U8K-uled-tv

Het topmodel is de nieuwe ULED X, beschikbaar in 85 en 110 inch. Hisense belooft een maximale helderheid van 2500cd/m² en spreekt over meer dan 5000 dimmingzones. De U8K zal in dezelfde formaten beschikbaar zijn als de U7K.

Op de beursstand was het lastig om een goede indruk van de nieuwe televisies te krijgen, maar vooral de U7K-, U8K- en UX-modellen zagen er goed uit met een indrukwekkende helderheid en, voor zover te beoordelen viel, een goede zwartweergave.

Multipage-opmaak

Lees meer

Meters breed en megafel

5 sep 2023

Meters breed en megafel

Televisietrends op IFA 2023

133
LG komt met een draadloze televisie…

7 jan 2023 | met video

LG komt met een draadloze televisie…

Behalve de stroomkabel dan

169
Samsung QD-oled en qled 2023 Preview

7 jan 2023 | met video

Samsung QD-oled en qled 2023 Preview

Extra heldere oleds en qleds met hoger contrast

87
LG OLED C3 en G3 Preview

6 jan 2023 | met video

LG OLED C3 en G3 Preview

Mla als antwoord op Samsungs QD-oled?

224
Samsung toont transparante microledschermen (update)
Samsung toont transparante microledschermen (update) Nieuws van 8 januari 2024
LG G3-oled-tv van 77" met micro lens array krijgt adviesprijs van 6299 euro
LG G3-oled-tv van 77" met micro lens array krijgt adviesprijs van 6299 euro Nieuws van 28 februari 2023
Samsung toont S95C-QD-oled-tv van 77" met prijs van 4499 dollar
Samsung toont S95C-QD-oled-tv van 77" met prijs van 4499 dollar Nieuws van 26 januari 2023
Meer producten en artikelen
Televisies CES 2023

Reacties (83)

-Moderatie-faq
83
75
37
3
0
29
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
BramViking 11 januari 2023 14:09
Ik wacht nog steeds op de eerste commerciële LED televisie met alle pluspunten van OLED en LCD zonder kans op inbranding. Micro-led is geweldig maar totaal niet haalbaar op korte termijn. Qned (van Samsung) daar hoor je ook niks meer van. Vond deze CES qua televisies, een zeer kleine evolutie op wat er al is.
Bliksem B @BramViking11 januari 2023 15:00
LCD is ook niet alles. Na enkele jaren krijg je hier ook last van inbranden of in ieder geval verkleuringen. 20/7 Burn-In Test: OLED vs LCD VA vs LCD IPS - RTINGS.com geeft goed aan dat IPS naar 2 jaar ook al flink achteruit kan gaan.

Mijn advies is altijd:
  • Kijk je graag films in een donkere kamer, koop een OLED.
  • Kijk je met name (lineaire) TV met veel (dag)licht met de hele familie (kijkhoeken), neem een IPS.
  • Wil je met (dag)licht ook HDR content kijken en 's avonds in een iets donkere kamer een film kijken neem een VA-televisie.
Alleen bij LCD verbergen fabrikanten een hoop specificaties. Zoals basale specificaties als contrast of paneeltype. Rtings vind ik daarom altijd een hele goede website. Als je het beste van beide werelden wilt, zou ik kijken naar een MINI-LED TV, zoals:Die halen bizarre contrastratio's voor een VA-TV met hele hoge piekhelderheid. De Samsung QN95B QLED heeft een heel hoog ANSI-contrast van 25520:1. Review RTINGS.com / review Tweakers.

@BramViking LG's QNED is een beetje rare eend in de bijt. Hun goedkoopste QNED model heeft geeneens mini-LED. De kleuren van QNED zijn vergelijkbaar met de LCD's van Samsung of Sony. En LG gebruikt IPS-panelen, waardoor het statische contrast matig is. Samsung QN90A QLED vs LG QNED90 Side-by-Side TV Comparison - RTINGS.com
Bij LG kun je beter bij OLED blijven. Al zou ik eerder een QD-LED nemen, door de betere helderheid en kleuren LG C2 OLED vs Samsung S95B OLED Side-by-Side TV Comparison - RTINGS.com

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 20:30]

fapkonijntje @Bliksem B11 januari 2023 15:39
Ik zal wel gek zijn, maar inderdaad als ik 's avonds een film kijk dan is het niet 100% donker, er is altijd wat vrij zachte sfeerverlichting en daardoor is een VA paneel voor mij net zo goed als een OLED paneel. Soms zelfs beter bij heldere scenes. En al helemaal als de boel goed gekalibreerd is.
sheepdog @fapkonijntje11 januari 2023 19:23
Daarnaast gaan die VA panelen echt een eeuwigheid mee, zoals je ook in die test kan zien. Het beeld van mijn Sony Bravia is na 8 jaar echt nog hetzelfde als toen ik hem uit de doos haalde. Een OLED was nu al lang E-waste geweest.
Bulls @BramViking11 januari 2023 15:38
Ik weet nog dat oled net voor het eerst in ontwikkeling was genomen met als pluspunten de responstijd en ontbreken van backlight. Maar dat is al behoorlijk lang geleden, als dat wederom weer zo lang gaat duren voordat microled enigszins betaalbaar is. En ik hoop dat ze ditmaal niet op het geniale idee komen om het flexibel te maken waardoor de ontwikkeling weer 10 jaar langer gaat duren.
Schimanski @BramViking12 januari 2023 08:59
Ik heb twee Panasonic Plasma's staan van 14:jaar oud. Mega veel gebruikt, één heel veel tv , vrouw en kind. De ander veel film en gaming. Geen burn in.
Werd ook voor gewaarschuwd dat ze dat snel zouden krijgen.
De vooral nieuwere generaties oled zal dat waarschijnlijk ook niet hebben. Ik kan mijn Qd-oled wel even een jaar aanzetten op cnn en kijken wat er gebeurt.
LG heeft voor sommige modellen 5 jaar scherm garantie.
xirixiz @Schimanski14 januari 2023 00:41
Ik heb dezelfde ervaring, en nu ook al een aantal jaar met OLED. Ik heb geen enkele burn in. Ik moet wel bekennen dat ik nooit reguliere TV zenders kijk. Wij kijken voornamelijk via betaalde diensten of via Plex. Dus geen logo´s oid de hele tijd in een hoek. Verder schakelen de Apple TV's op onze Sony OLEDs al na 1 minuut in, dat scheelt natuurlijk ook.
bbc @BramViking12 januari 2023 09:45
Sony heeft het eerste 11" OLED paneel uitgebracht in 2007. Samsung heeft de eerste 89" MicroLED TV uitgebracht in 2018.

Je gaat dus nog even mogen wachten voor die aan betaalbare prijzen verkrijgbaar zijn. Aangezien Samsung het niet echt geweldig gedaan heeft op OLED vlak, denk ik wel dat ze LG willen bijbenen, of voorbij steken met MicroLED.

Ondertussen kan je voor de topmodellen van Panasonic gaan die een grote heatsink hebben, waardoor ze helderder kunnen gaan en minder kans hebben op inbranding.
k995 @BramViking11 januari 2023 14:13
Dan kan je nog lang wachten, zo lang dat je ondertussen van een OLED zou kunnen genieten tot dan.
Je moet echt wel al veel moeite doen om die te laten inbranden.
BramViking @k99511 januari 2023 14:23
Dan moet je beter lezen. Er staat namelijk al vermeldt dat het op korte termijn niet haalbaar is. Daarnaast kun je vrij gemakkelijk nog steeds een OLED scherm inbranden. Laat het een paar uur staan op statisch beeld en geheid dat het inbrand. Nu gaat het er ook niet om of men weet hoe men een OLED dient te gebruiken, echter zijn er nog steeds heel veel mensen die hier niet van op de hoogte zijn. Loop voor de grap eens een dag stage op de klantenservice van LG en je zult elke dag tientallen mensen spreken, die daarover bellen.

[Reactie gewijzigd door BramViking op 22 juli 2024 20:30]

Yzord @BramViking11 januari 2023 14:35
Daar krijg ik de kans niet voor want dan schakelt na 10 min ofzo de screensaver in. Ik heb nu al enkele jaren een oled tv en tot op de dag van vandaag nog geen indicatie opgevangen dat het is begonnen. De software van de tv's die ik heb is dusdanig afgesteld dat je verrekte moeilijk moet doen wil je een statisch beeld in laten branden. Zelfs logo's van tv kanalen krijgen die 'rust' niet.
BramViking @Yzord11 januari 2023 14:41
Dat is niet helemaal waar. Enkel van toepassing op de interne apps. Maar zodra je bijvoorbeeld via een KPN decorder naar de radio luistert springt de screensaver niet aan. Ik heb zelf nu zo'n onderhand 9 jaar OLED's in huis staan.
Yzord @BramViking11 januari 2023 15:56
Uhm, als ik radio luister via de kpn decoder dan heb ik juist wel een screensaver met daarin het logo van de radiokanaal die om de vijf seconden verspringt.
BramViking @Yzord11 januari 2023 15:57
De kpn decorder van XS4all laat enkel een blauw scherm zien.
dmantione
@BramViking11 januari 2023 17:00
Zet dan met de hand het scherm uit (in het energiebesparingsmenu). Overigens zul je dank zij dat dimmen nog steeds niet makkelijk je scherm ermee inbranden; ik ken geen eigenlijk voorbeeld van dit soort inbranders, het zijn vooral felle logo's die in het verleden tot inbranders hebben geleid. Voorkomen is natuurlijk het beste, dus ik zou wel maatregelen nemen.

Ik heb zelf een extra audiokabeltje lopen van mijn Vu+ Ultimo 4k lopen naar mijn mengpaneeltje, zodat ik met een draai aan een knop op het mengpaneeltje radio kan luisteren zonder dat de televisie ertussen moet zitten.
KoffieAnanas @BramViking11 januari 2023 21:22
De KPN decoder zet bij mij automatisch de screensaver aan, direct al bij het switchen naar radio. Dat doet de decoder zelf. De TV zal dan inderdaad geen screensaver aanzetten, aangezien de content niet statisch is.
porky-nl @BramViking11 januari 2023 14:44
Dat jouw tv dat niet doet maakt het niet meteen onwaar wat hij hier boven aangeeft.

Ik heb meerdere oled tv in huis gehad en met geen enkele problemen ondervonden terwijl ik er ook veel op game.
Jeroenneman @BramViking11 januari 2023 14:55
Nee hoor, mijn OLED dimt ook op de KPN box bij stilstaand beeld.

Alleen radio heeft zo'n irritant logo wat verspringt, en daardoor trigger de screensaver niet.
Bulls @Jeroenneman11 januari 2023 15:06
Voor internet radio zou ik het scherm uit zetten, dat kan met veel tv’s via het menu.
BramViking @Jeroenneman11 januari 2023 14:57
Dimmen is wat anders dan een screensaver. De screensaver gaat nooit aan. Enkel dat het beeld iets donkerder wordt. Maar daarmee voorkom je geen inbranden.
Nolimit89 @BramViking11 januari 2023 14:51
Dat is dus geen feit, en dat probeert men je uit te leggen. Dat is jouw situatie.
fapkonijntje @BramViking11 januari 2023 14:58
Hoe kom je nouweer bij die onzin? Mijn OLED knalt de screensaver gewoon over een HDMI input heen hoor als de TV er statisch beeld op detecteert, of dat nou een PC, console, mediabox of blurayspeler is. Misschien heb jij een oudere OLED of minder goed verzorgde qua software, maar de meeste moderne OLEDs dimmen automatisch bij statische content en gaan daarna op screensavermode, waar de content ook vandaan komt.

Je kan dan wel al 9 jaar oleds in huis hebben staan, maar blijkbaar vrij oude of je zet de functionaliteit zelf uit of het specifiek door jou gekozen merk maakt er een potje van. Tja, betekent niet dat het elders niet anders kan of is.
Jeroenneman @BramViking11 januari 2023 15:35
Zucht. Zowel jij als fapkonijn maken vooral jezelf belachelijk.

Who cares, zolang je OLED scherm maar lang meegaat.
BramViking @Jeroenneman11 januari 2023 19:16
Nee, jij maakt vooral jezelf belachelijk. Dat oled schermen lang meegaan is tot op heden nog niet bewezen. Het is namelijk vrij nieuw, en er zijn nog steeds veel gebruikers die al eens gebruik hebben moeten van een de service van omruiling.
fapkonijntje @BramViking11 januari 2023 15:34
lul je maar in de rondte raak
Wat een taalgebruik zeg.

Maar wat je eigenlijk zegt is iets anders;
dat deze screensaver van LG dus beperkt is en alleen afgaat bij interne applicaties.
LG OLED panelen worden door meerdere merken gebruikt, LG is niet het enige merk dat OLED schermen uitbrengt, het maakt ook panelen voor andere merken. Bij OLED TV's van Panasonic, TP Vision (Philips) en Sony is deze beperking niet aanwezig, dus die dimmen en starten een screensaver ook bij HDMI. Ik begrijp dus uit jouw verhaal dat LG hun software op dit vlak niet voldoende op orde heeft. Jammer. Goede reden om geen LG te kopen als je een OLED wilt. Ook goede informatie voor potentiële kopers van OLED TV's.

Dus als iemand zegt dat zijn of haar TV het wel doet, dan komt dat ongetwijfeld omdat ze, net als ik, een ander merk OLED TV gebruiken. Niet omdat ze "in de rondte maar raak lullen".
jordyS1 @BramViking14 januari 2023 22:11
je kunt ook gewoon zeggen : "je had gelijk, ik maakte een verkeerde aanname".
BramViking @jordyS114 januari 2023 22:31
Nee, jij had ook kunnen zeggen: je had gelijk, ik maak een verkeerde aanname".
jordyS1 @BramViking15 januari 2023 07:19
whahahaha deze gast, echt waar...
op het moment dat je enige argumenten zijn het zelfde terug zeggen als er gezegd wordt kun je beter stil zijn:)
BramViking @jordyS115 januari 2023 10:30
Nee, Jordy jij kan beter stil zijn, aangezien jouw enige argumenten gebaseerd zijn op lucht. Je ging er van gemakshalve uit dat iedereen een Sony OLED TV heeft, terwijl die markt zeer klein is. Het heeft niet eens een eigen topic op Tweakers. Ga lekker de ballenbak in met je onzin.

[Reactie gewijzigd door BramViking op 22 juli 2024 20:30]

jordyS1 @BramViking16 januari 2023 19:42
https://nl.wikipedia.org/wiki/Narcisme
BramViking @jordyS116 januari 2023 19:51
https://nl.wikipedia.org/wiki/Narcisme
Goed dat je een omschrijving van je zelf hebt gevonden. Tevens behoort dit ook bij jou:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Infantilisme
dimitrios007 @BramViking11 januari 2023 16:24
Dan moet je microled nemen. De kleinste variant is 50 inch en komt dit jaar uit. Beiden voordelen van lcd en oled. Dus korte termijn wel haalbaar.
Sfynx @dimitrios00711 januari 2023 21:19
Volgens mij is het nog helemaal niet duidelijk of deze modellen te koop worden aangeboden. Zeker met die zichtbare naden over het scherm heen heeft het nog altijd meer weg van een prototype/tech demo.

Echter.... het is wel erg mooi om te zien dat het dus nu al mogelijk is om ook de huiskamerformaten met deze techniek te produceren, dat was een moeilijk punt altijd. Nu het productieproces nog efficiënter/goedkoper en de afwerking wat beter maken, want niemand gaat een tv kopen waar je ook een prima middenklasse auto voor kan halen.
LogiForce @BramViking12 januari 2023 14:11
Een CRT kon ook heel lang inbranden, waar pas na vele decenia van CRT ontwikkeling van zwart/wit naar uiteindelijk kleur en trinitron beeldbuizen men langzaam de oplossing vond op het einde van het CRT tijdperk. De latere Plasma panelen had je er ook last van.
Zelf heb ik ondanks dat mijn LG B8 met black friday dat jaar gekocht en sindsdien gebruikt als monitor. Niets mis mee, behalve dat ik tot twee keer toe op de hoeken had dat de uiterste pixels dood gingen. Waarvoor ik in de 2 jaar garantie 2 nieuwe panelen heb gehad.
Ik heb daarvoor dus een LG service monteur aan de deur ontvangen en die heb ik ook nog gevraagd over het inbranden, en als de veiligheidsmaatregelen die standaard aanstaan gewoon aan staan mag het bij elk normaal gebruik niet inbranden.
Bulls 11 januari 2023 14:13
Ik raak het overzicht een beetje kwijt, OLED, QLED, QDLED, MiniLED, WOLED, MLA :?
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @Bulls11 januari 2023 14:28
QLED = Samsung marketingterm voor LCD schermen met quantumdotlaag voor de backlight, die zorgt voor een groter kleurbereik dan wat met normale witte leds mogelijk is.

Miniled = Backlight achter lcdschermen bestaande uit duizenden minuscule ledjes die (vaak) fijnmazig dimbaar zijn.

QD-OLED: Technologie die Samsung Display gebruikt, waarbij blauwe OLEDs worden gebruikt die deels voorzien zijn van quantum dots, om het blauwe licht omzetten in rood of groen.

WOLED = White OLED. De technologie die LG Display gebruikt voor televisieschermen waarbij wit oplichtend oledmateriaal wordt gebruikt in combinatie met kleurfilters om rood, groen en blauw licht te produceren.

MLA: Micro Lens Array = Laag binnen een (oled)scherm die ervoor zorgt dat het licht gebundeld wordt, zodat een groter deel van het geproduceerde licht effectief uitgestraald wordt richting de kijker.

[Reactie gewijzigd door Eric van Ballegoie op 22 juli 2024 20:30]

watercoolertje @Eric van Ballegoie11 januari 2023 14:44
Grappig dat je QLED marketing noemt maar miniLED wat net zo goed een LCD is met een truucje zeg je dat niet bij.

Alle LCD schermen die niet LCD genoemd worden zijn toch gewoon marketing?

Dus LED-TV, QLED-TV, MiniLED-TV zijn marketingnamen ookal onderscheiden ze zich wel degelijk van LCD met CCFL verlichting.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:30]

AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @watercoolertje11 januari 2023 14:58
QLED is een door Samsung vastgelegd trademark dat niet zomaar iedereen mag gebruiken, vandaar dat ik het los benoem. Miniled zegt - weliswaar wat arbitrair - iets over de opbouw van de backlight en elke fabrikant mag die term gebruiken.

Maar wat jij zegt klopt inderdaad, in de basis zijn het op Microled en OLED na feitelijk allemaal LCD-televisies, waarbij de verschillen hem in de backlight zitten.

[Reactie gewijzigd door Eric van Ballegoie op 22 juli 2024 20:30]

pixeled @Eric van Ballegoie11 januari 2023 14:42
Zoals ik begreep uit deze video met Wout zit er nog een categorie aan te komen: MicroLED. Als ik het goed heb wordt dat een soort van perfecte (r)evolutie vanaf O(rganic)LED omdat het vanwege z'n individuele LEDjes alle voordelen heeft van OLED, maar doordat de LEDjes langer mee gaan niet het nadeel van inbranden.

Of heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd? :)
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @pixeled11 januari 2023 14:53
Klopt inderdaad, alleen microled is nog niet (echt) een product voor consumenten, daarvoor is het nog veel te duur. Samsung zegt dit jaar ook Microledschermen in kleinere beeldmaten te gaan maken, maar naar alle waarschijnlijkheid gaan die schermen minimaal 25-23k Euro kosten.
JonKoops @Eric van Ballegoie11 januari 2023 15:22
25-23k is al een flinke prijsreductie voor wat er nu aan MicroLED in de markt staat toch? Hopelijk zet die neerwaardse trend goed door, dan kunnen we over een paar jaar er allemaal van genieten.
Sfynx @JonKoops11 januari 2023 20:55
Zodra deze schermen onder de 5000 euro zakken voor zeg 75" zou ik er al serieus over na gaan denken als home cinema fanaat, het is min of meer de heilige graal die de nadelen van OLED wegneemt en de voordelen ervan behoudt. Hopelijk zorgen ze er wel voor dat die naden tussen de verschillende panelen verdwijnen of anders echt onzichtbaar zijn bij elke lichtinval, ik ben wel zo neurotisch dat het me zou blijven storen als ik weet dat ze er zitten... de eerdere reportage waar die dingen langskwamen op de CES was het wel erg duidelijk te zien. Hopelijk kan zoiets uiteindelijk gewoon uit 1 stuk gemaakt worden net als bij de andere schermen.
Schimanski @Sfynx12 januari 2023 08:54
Die naden, alleen al bij het horen ervan en weten dat het er is zou ik al niet naar zo een scherm kunnen kijken 🤣 De stress.
JonKoops @Sfynx13 januari 2023 13:39
Hopelijk kan zoiets uiteindelijk gewoon uit 1 stuk gemaakt worden net als bij de andere schermen
Ik mag hopen dat als Samsung de fabrikage wat beter onder de knie heeft dat ze dit probleem wel op kunnen lossen.
Bulls @Eric van Ballegoie11 januari 2023 15:03
Dus met micro miniled kunnen ze beter dimmen en kleuren evenaren van oled, maar omdat het nog steeds lcd schermen zijn, kunnen ze de snelheden van oled wel halen? Vooral voor gamen is de responstijd belangrijk.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 22 juli 2024 20:30]

watercoolertje @Bulls11 januari 2023 15:06
@Eric van Ballegoie heeft in die reactie niks gezegd over MicroLED, misschien bedoel je MiniLED?

Nee MicroLED is vergelijkbaar met OLED maar dan zijn de LED's niet organisch en zouden dus ook niet in de mate degraderen (inbranden) en waarschijnlijk ook veel feller kunnen.
Bulls @watercoolertje11 januari 2023 15:13
Oh ja je hebt gelijk, miniled en microled nog meer verschillen.
benvanoers @Eric van Ballegoie11 januari 2023 15:17
Maar hoe kan er op WOLED dan nog burn in komen als het met kleurfilters gedaan wordt? of zijn die filters oled? veel vraagtekens, sorry haha. edit: vanuit de uitleg is het witte licht alleen oled.

[Reactie gewijzigd door benvanoers op 22 juli 2024 20:30]

dmantione
@benvanoers11 januari 2023 17:09
Heel eenvoudig: De pixels geven zelf licht. Als een pixel zelf licht geeft, dan kan een pixel sneller slijten dan zijn buurman als deze pixel intensiever gebruikt wordt.
benvanoers @dmantione11 januari 2023 17:13
Ah thx, ik dacht dat het een burn in vrije versie van oled was.
hiostu 11 januari 2023 14:27
Betekent dit dat MLA schermen dus minder grote kijkhoeken hebben? Want als je zorgt dat het licht dus gerichter wordt gestuurd voor een hogere helderheid, dan lijkt het voor mij alsof de kijkhoek minder groot wordt. Of gaat het echt om licht dat normaliter zo ver verstrooid dat we het helemaal niet zien of ervaren als ghosting? Iemand die hier wat meer uitleg over kan geven?

edit: ik zie dat LG juist grotere kijkhoek aangeeft voor MLA schermen. Waar komt het extra licht dan vandaan voor de grotere helderheid?

[Reactie gewijzigd door hiostu op 22 juli 2024 20:30]

watercoolertje @hiostu11 januari 2023 14:51
Het gaat om licht wat anders de TV nooit zou verlaten (als zichtbaar licht).

Zie het alsof je een woonkamer lamp aanzet en van buiten je raam op ziet lichten of dat je met een zaklamp (met lens dus) dezelfde hoeveelheid licht enkel op 1 raam schijnt. Dan is het raam veel feller verlicht (en de woonkamer verder wel een stuk minder).

Nu is het verschil in verlies bij die TV's vast niet zo groot als mijn woonkamer voorbeeld, maar als je daarmee 20~30% meer licht uit de TV kan laten komen zonder extra verbruik is dat best netjes. Daarnaast scheelt het warmte omdat er meer energie uit de TV straalt in de vorm van licht, dus zou je de OLED's ook nog eens iets meer stroom kunnen laten verbruiken voor nog meer lichtopbrengst.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 20:30]

hiostu @watercoolertje11 januari 2023 15:13
Ik vergat dat LG inderdaad voor de TV's met een kleurfilter werkt en dus inderdaad een soort gaan "gate" heeft waar het licht doorheen gaat. Bij OLED schermen waarbij de OLED elementen echt zelf direct het licht naar buiten uitzend heb je dit probleem niet, omdat het dan meteen achter het substraat zit. Bij een LG TV zend de OLED wit licht uit en gaat daarna door een kleurfilter. Hierdoor krijg je inderdaad het effect zoals met een raam zoals je beschrijft. Dat zou betekenen dat het dus niet bij alle implementaties van OLED effect heeft.
Schimanski @hiostu12 januari 2023 09:02
Is al uitgelegd.


MLA zorgt ervoor dat licht dat eerder zou wegvallen in het scherm nu gericht naar buiten wordt gestuurd.

[Reactie gewijzigd door Schimanski op 22 juli 2024 20:30]

xoniq 12 januari 2023 10:25
Dat 'draadloos' blijft toch een trieste gimmick. Een oplossing voor een probleem die er niet hoeft te zijn. Je hebt hoe dan ook het stroomsnoer. Dan denk je; ja maar het scheelt zoveel kabels. Dat heeft een andere fabrikant al eens opgelost met zo'n connect box, waarbij er maar 1 draad naar de TV ging, voor zowel stroom en beeld. Dus waar is dat draadloos in hemelsnaam dan voor nodig.
Boermansjo @xoniq12 januari 2023 11:18
Het kan wel handig zijn als je veel beurzen doet. Kan je gewoon het scherm ophangen en je PowerPoint afspelen.
In een huiskamer heb je zeker wel andere oplossingen om kabels weg te werken in een valse muur.
xoniq @Boermansjo12 januari 2023 11:19
Maar je moet nog steeds de stroomkabel ergens inpluggen. Dus dan maakt t ook niet uit of je ergens die connect box neer zet en daar een kabel inplugt.
Boermansjo @xoniq12 januari 2023 11:27
Heb je het niet over het scherm met 4 batterijen ?
Volgens de fabrikant zou die 30 dagen lang 6u per dag kunnen aan staan.
Dan laad je ergens extra batterijen en verwissel je ze.
xoniq @Boermansjo12 januari 2023 11:29
Nee dit ging om deze TV (ik citeer even de hele alinea die in feite ook aanhaalt wat ik al riep):
LG pakte groots uit met de nieuwe OLED M, de eerste ‘draadloze’ televisie die audio- en videosignalen draadloos via de meegeleverde Zero Connect Box aangeleverd krijgt. Helemaal draadloos is de OLED M helaas niet, want de stroomvoorziening gaat gewoon via een kabel. De tv komt alleen beschikbaar in 77, 83 en 97 inch en zal ongetwijfeld prijzig worden. Of de tv een succes zal worden, is dus de vraag, vooral omdat de oplossing van concurrent Samsung, die al jaren een One Connect Box heeft bij zijn high-end modellen, ook gebruikmaakt van één kabel waardoor in dat geval zowel voeding als signaal naar de tv gaan. Samsungs oplossing is niet alleen goedkoper, maar ook minder storingsgevoelig. De ‘draadloze’ M3 lijkt, ook gezien de Zero Connect Box-naamgeving, dus vooral een plaagstootje naar Samsung en lijkt verder een erg dure en ingewikkelde oplossing voor iets dat ook veel simpeler kan.
Boermansjo @xoniq12 januari 2023 11:31
Oh haha. Ik had het over de Displace. Mijn excuses :)
fapkonijntje 11 januari 2023 14:14
Ik ben vooral heel benieuwd wat TP Vision gaat doen. Hun TV's worden nu echt alleen tegengehouden door het platform (op basis van de oudere Mediatek hardware), de rest is iedere keer bovengemiddeld goed. Nou zijn ze ook van ver gekomen, 4 jaar geleden was het qua software één grote buggy treurnis en je merkt wel aan ze dat ze hard werken aan verbetering.

De MediaTek Pentonic 1000 zou een hoop zorgen weg moeten nemen, dus ik ben heel benieuwd.
Tadango @fapkonijntje11 januari 2023 16:14
Ik ben vooral benieuwd of er niet gewoon weer een keer een scherm uit komt zonder smart dingen. Ik gebruik het scherm uitsluitend als scherm. Apps en alles gaat via een los kastje welke vervangen wordt als ik daar aan toe ben, niet wanneer de TV af is. TV hoeft alleen maar input selectie en audio configuratie wat mij betreft.
dmantione
@Tadango11 januari 2023 17:12
Een televisie zonder smart zou meer kosten dan een televisie zonder smart. Om die reden hoef je niet meer te rekenen op televisies zonder smart.
Tadango @dmantione11 januari 2023 17:15
Ow ja, ze moeten hun advertienties ergens kwijt kunnen :X :o
fapkonijntje @Tadango11 januari 2023 19:08
Niet zozeer advertenties, maar het meeleveren van apps op toestellen en Netflix etc. knoppen op een afstandsbediening drukt de prijs wel degelijk.
Cap
@fapkonijntje11 januari 2023 19:53
Die gesponsorde knoppen zijn eigenlijk natuurlijk ook een vorm van advertenties. ;)
Hertog_Martin 11 januari 2023 20:16
Hoe staat het met de oprolbare tv's? LG heeft een Signature 88" op de markt voor 25000 euro.

Voor onze woonsituatie is oprolbaar ideaal. Momenteel gebruiken we een projectiescherm wat van onderaf uitrolt icm een UST projector. Zelfde idee dus maar dan aardig wat goedkoper. Echter zou het mooi zijn als de oprolbare tv's doorontwikkelen en daarmee zakken in prijs. Vraag is dus of LG de stekker er uit heeft getrokken of dat het hier nog blijvend op inzet.

De transparante tv voorziet ongeveer in dezelfde behoefte, benieuwd naar de beeldkwaliteit tov een projector.

[Reactie gewijzigd door Hertog_Martin op 22 juli 2024 20:30]

Sfynx 11 januari 2023 21:24
Het mooiste nieuws van dit jaar vind ik nog wel de introductie van de eerste tv met QMS door LG. Hopelijk volgen de andere fabrikanten volgend jaar ook. Het verschilt per model/merk, maar soms duurt het schakelen naar een andere frame rate echt storend lang (het blijft subjectief natuurlijk).
Sba1995 12 januari 2023 08:43
Ik vind het jammer dat er vooral nog grote tv's geproduceerd lijken te worden. Zelf kijk ik niet zo vaak tv, dus ik hoef niet een tv van 50+ inch in de woonkamer (ook omdat ik niet een hele grote woonkamer heb). De meeste tv's van 42 inch en kleiner hebben toch mindere specificaties.
Schimanski @Sba199512 januari 2023 09:05
Volgens mij zijn er wel wat modellen in kleiner formaat.
Pompi @Sba199512 januari 2023 12:52
Same. Recent is mijn tv (48inch) na een 5+ jaar stuk gegaan dus mij nu beetje aan het oriënteren op weer een die een aantal jaren vooruit kan en dus beetje future proof is, maar dan zit je verplicht aan 55+ inches want met kleiner krijg je een soort van B-model. Een goed voorbeeld hiervan is de Samsung QN90B, deze is in 43, 50, 55, 65, 75 en 85 te krijgen dus dan denk je "yess, nog een maat die past en goede reviews", maar dan blijkt dat de 43 en 50 inch variant eigenlijk een ander model zijn want die missen een filter die zorgt voor betere reflectie handeling als ook betere kijkhoeken en ook blijken die 144hz te doen terwijl de andere maten 120hz doen.
Bij mij past eigenlijk max 50inch, maar ik zit dus nu beetje met ga ik dan voor een "minder" scherm of ga je trucjes verzinnen zodat de 55 inch toch net gaat passen en je meer future proof bent. Het liefst houd ik gewoon 48 inch maar dan wel met dezelfde specs als de grotere maten van tv's
jhr27 12 januari 2023 11:24
Panasonics en Hisenses tv-modellen voor 2024? Niet 2023?
memphis 12 januari 2023 12:37
Vervelend is dat ze over joekels van schermen praten. Net zelf een 32" beeldbuis TV met speakers rondom de buis vervangen voor een 43" omdat die precies in dezelfde ruimte ging passen maar ik merkte toch dat het assortiment 32"~43" aardig aan het uitdunnen is terwijl het de perfecte maten zijn voor kleinwoners, slaapkamers etc.
pejoar @memphis12 januari 2023 12:56
Ik denk dat 50 inch 4k of 8k ook prima is voor kleine kamers, effe wennen, maar dan is het prima

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.