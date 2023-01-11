Tv-trends van CES 2023

De CES is traditioneel het moment voor televisiefabrikanten om hun nieuwe modellen aan de wereld te tonen. Nu de beurs erop zit, kunnen we de balans opmaken. Het beeld dat beklijft, is in een paar woorden samen te vatten: grotere beeldmaten, helderdere schermen, meer miniled en verdere ontwikkeling van oled.
Daarbij moeten we zeggen dat we zeker nog geen compleet beeld hebben. Samsung en LG toonden alleen hun high-end modellen, Panasonic liet maar één televisie zien, en Sony en Philips TV waren geheel afwezig; zij zullen hun televisies eind januari en begin februari aankondigen. TCL toonde naast een aantal interessante conceptschermen zijn Amerikaanse line-up. Hisense toonde wel meerdere modellen die ook in Europa te koop zullen zijn en inmiddels weten we ook van Samsung iets meer over de rest van zijn line-up voor 2023. Het is tijd om de balans op te maken.
Mla en verbeterde QD-oled
Wie revolutionaire tv-aankondigingen had verwacht op de CES, moeten we helaas teleurstellen: die waren er eigenlijk niet. Het grootste nieuws is wellicht dat LG Display dit jaar al oledpanelen met micro lens array, ofwel mla, gaat leveren, terwijl analisten tot voor kort verwachtten dat we daar tot 2024 op moesten wachten. Mla is een nieuwe toevoeging aan de vorig jaar geïntroduceerde OLED EX-panelen. Mla is een laag binnen het scherm, bestaande uit miljarden minuscule lensjes die het licht van de oled bundelen om lichtverlies door verstrooiing binnen het paneel te voorkomen. Het resultaat is een netto hogere lichtopbrengst, zonder dat daar een hoger energieverbruik tegenover staat. Panasonic gebruikt de nieuwe panelen met mla in zijn nieuwe MZ2000-modellen en LG Electronics past ze toe in de nieuwe OLED G3-serie. De eerste indrukken die wij op de beurs opdeden, zijn positief: de nieuwe schermen hebben inderdaad een hogere (piek)helderheid, terwijl ook de kijkhoeken verbeterd zijn en de paarse waas die we vorig jaar zagen bij televisies met een OLED EX-paneel, verdwenen lijkt te zijn. Wel begrepen wij dat de toepassing van mla mogelijk kan zorgen voor een minder goede uniformiteit, iets wat we op de beurs niet hebben kunnen zien en waar we bij aankomende reviews dus kritisch naar zullen kijken.
Dat LG Display dit jaar al met mla komt, heeft mogelijk te maken met de concurrentie die het vorig jaar heeft gekregen van de QD-oledpanelen van Samsung Display. Vorig jaar zagen we dat de Sony A95K en Samsung S95B de televisies met woledpanelen van LG voorbij staken wat helderheid betreft. Met de komst van mla doet LG een poging om Samsung weer in te halen. Of dat gaat lukken, is de vraag, want Samsung Display komt dit jaar met zijn tweede generatie QD-oledpanelen met verbeterde efficiency en daarmee een hogere lichtopbrengst. De verbeterde panelen zullen sowieso gebruikt gaan worden in de S95C, het nieuwe topmodel van Samsung Electronics. Onduidelijk is of de iets lagere gepositioneerde S90C ook gebruik zal maken van de nieuwe Samsung-panelen. De specslijstjes die wij gezien hebben, vermelden 'Neo Quantum HDR' voor de S90C en 'Neo Quantum HDR+' voor de S95C. Wat die '+' precies betekent, weten we nog niet, maar wij gokken dat het op zijn minst betekent dat de S95C een hogere (piek)helderheid krijgt dan de S90C.
Inkjetgeprinte oled
TCL toonde een reeks nieuwe (miniled)televisies voor de Amerikaanse markt, die helaas niet met dezelfde specificaties naar Europa komen. Duidelijk is wel dat TCL dit jaar verder inzet op miniled met veel localdimmingzones, naast een aantal goedkopere modellen met meer traditionele backlights met full array local dimming, ofwel fald.
TCL demonstreerde daarnaast ook meerdere conceptschermen, waaronder twee inkjetgeprinte oledschermen. Op de stand waren een 31”-4k-amoledscherm en een 65”-8k-model te zien. Het voordeel van geprinte oleds boven traditionele oledschermen die in een vacuüm geproduceerd worden met opdamping, is dat geprinte oleds onder minder veeleisende omstandigheden geproduceerd kunnen worden, met meer flexibiliteit in beeldmaten en de mogelijkheid om kleinere pixels te maken. In theorie is het daardoor mogelijk om geprinte oledschermen goedkoper en in grotere en kleinere formaten te produceren dan reguliere (w)oledtelevisieschermen.
Het nadeel is dat de levensduur van geprinte oleds, tot nu toe, niet zo goed was als die van traditioneel geproduceerde oleds. De enige manier om burn-in te beperken en de levensduur op een acceptabel niveau te krijgen, is door de helderheid te beperken. Hoewel TCL niets kwijt wilde over de daadwerkelijke beschikbaarheid van de getoonde schermen en ons ook niet wilde zeggen wat de verwachte levensduur van de getoonde panelen is, leken de schermen die op de beurs getoond werden, een behoorlijk helderheidsniveau te hebben. Duidelijk is wel dat TCL sowieso niet verwacht om voor 2024 met de daadwerkelijke productie te starten. Wie dus had gehoopt op televisies met geprinte oledpanelen, moet minimaal nog een jaar wachten.
Draadloze televisies
LG pakte groots uit met de nieuwe OLED M, de eerste ‘draadloze’ televisie die audio- en videosignalen draadloos via de meegeleverde Zero Connect Box aangeleverd krijgt. Helemaal draadloos is de OLED M helaas niet, want de stroomvoorziening gaat gewoon via een kabel. De tv komt alleen beschikbaar in 77, 83 en 97 inch en zal ongetwijfeld prijzig worden. Of de tv een succes zal worden, is dus de vraag, vooral omdat de oplossing van concurrent Samsung, die al jaren een One Connect Box heeft bij zijn high-end modellen, ook gebruikmaakt van één kabel waardoor in dat geval zowel voeding als signaal naar de tv gaan. Samsungs oplossing is niet alleen goedkoper, maar ook minder storingsgevoelig. De ‘draadloze’ M3 lijkt, ook gezien de Zero Connect Box-naamgeving, dus vooral een plaagstootje naar Samsung en lijkt verder een erg dure en ingewikkelde oplossing voor iets dat ook veel simpeler kan.
Wil je een écht draadloze tv, dan kun je terecht bij Displace. Althans, dat bedrijf toonde een vroeg prototype van een oledtelevisie die zonder kabels werkt en wordt gevoed door vier hot-swappable accu’s. De tv moet 3000 dollar kosten en wordt geleverd met een extern kastje dat signalen draadloos naar het scherm stuurt. De hardware die getoond werd, was nog verre van productieklaar en onduidelijk is bijvoorbeeld ook welke capaciteit de meegeleverde accu’s zullen krijgen. Displace belooft dat tot ruim zeven dagen non-stop tv-kijken mogelijk moet zijn bij gebruik van vier accu’s, maar of dat realistisch is, moet in de praktijk blijken.
Een andere opvallende eigenschap van de tv is dat die over vacuumzuignappen beschikt waarmee je hem aan een vlakke wand kunt vastkleven. Op de beurs werd dit getoond op glazen panelen, wat goed werkte. Onduidelijk is of de tv zich bijvoorbeeld ook aan stucwerk kan vastplakken, en of je dat stucwerk vervolgens niet van de muur lostrekt. Je kunt sowieso grote vraagtekens bij dit project stellen: om het vacuüm te behouden, is energie nodig, dus als de accu’s uitgeput raken, is de kans groot dat de tv van de wand loskomt, wat een duur grapje zal zijn. We zullen het zien als de tv daadwerkelijk op de markt verschijnt, iets waar wij zo onze twijfels over hebben.
LG's en Samsungs tv-modellen voor 2023
LG toonde op de CES niet alleen de nieuwe draadloze oledschermen uit de M-serie en de OLED Z3-8k-televisies, maar ook de nieuwe OLED T, een transparante oledtelevisie die later dit jaar op de markt moet komen. De OLED T is een design-tv, bedoeld om midden in de kamer of voor een raam neer te zetten; de televisie is doorzichtig, zodat hij optisch minder ruimte inneemt. De tv is vastgemaakt aan een open houtkleurige voet die in een modern minimalistisch interieur niet zal misstaan. Bijzonder aan de OLED T is dat deze ook ondoorzichtig gemaakt kan worden. Tussen de twee glasplaten waaruit het paneel bestaat, kan een zwart 'rolgordijn' van onderaf omhoog gerold worden, waarna het paneel een zwarte achtergrond heeft. Hoewel de getoonde modellen op de beurs nog prototypes waren, koop je deze tv duidelijk niet voor de beeldkwaliteit. Het gebruikte oledpaneel is full-hd en lijkt een beperkte maximale helderheid te hebben.
Achter gesloten deuren kregen wij ook de G3 en C3 te zien. Zoals we in onze preview al schreven, lijken beide modellen wat uiterlijk betreft op hun voorgangers. De televisies hebben beide verbeterde processing en de G3 krijgt het nieuwe mla-paneel, waardoor het verschil in helderheid tussen de C3 en G3 groter zal zijn dan het verschil tussen de C2 en G2. Er zullen ook A3- en B3-modellen komen, waarbij de A-serie voorzien zal zijn van 60Hz-panelen en de B3-serie wél 120Hz-panelen krijgt, maar met een lagere helderheid ten opzichte van de C3.
De line-up van Samsung
Vorige week schreven we al over Samsungs nieuwe microled en high-end oled- en qled-televisies. Inmiddels weten we ook iets meer over de rest van de modelseries voor 2023.
Voor de 8k-televisies geldt dat er twee modellen komen: de QN800C en QN900C. De QN800C komt beschikbaar in 65, 75 en 85 inch, en kan signalen tot 120Hz weergeven. De tv heeft een verbeterde processor ten opzichte van de modellen van vorig jaar en beschikt over een panel met Ultra Viewing Angle, ofwel brede kijkhoeken, en krijgt een miniledbacklight. De QN900, beschikbaar in 65, 75, 85 en 98 inch, voegt daar een Infinity Screen-ontwerp met vrijwel onzichtbare bezels aan toe, kan signalen tot 144Hz weergeven en krijgt een krachtiger geluidssysteem. De modellen vanaf 75 inch beschikken bovendien over Neo Quantum HDR 8K Pro, wat waarschijnlijk betekent dat deze nog meer dimmingzones hebben.
De QLED 4K-serie start met de QN60C, beschikbaar in 43, 50, 55, 65, 75 en 85 inch. Dit is een edgelit-60Hz-model met dualledtechnologie, wat betekent dat de backlightleds twee verschillende kleurtemperaturen bevatten. Het licht hiervan wordt gemengd, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de gevraagde kleurtemperatuur van de gebruikte beeldmodus. De QN60C zal voorzien worden van de nieuwe SmartThings Hub, met ondersteuning voor Zigbee, Thread en Matter.
De QN70C, beschikbaar in 55, 65, 75 en 85 inch, maakt gebruik van 120Hz-panelen, krijgt een betere beeldprocessor dan de QN60C en biedt ondersteuning voor vrr en FreeSync Premium Pro. De tv beschikt bovendien over ingebouwde microfoons voor stembesturing.
De Q80C, beschikbaar in 50, 55, 65, 75, 85 en 98 inch, voegt daar fald aan toe, waardoor een hoger (lokaal) contrast behaald kan worden. De QN80C biedt verder ondersteuning voor Smart Calibration, waarmee je met de camerasensor van een geschikte Samsung Galaxy-telefoon of iPhone het beeld kunt kalibreren. De tv beschikt bovendien over een beter geluidssysteem en heeft rondom smalle bezels.
De QN85C, beschikbaar in 55, 65, 75 en 85 inch, is het eerste 4k-model met Quatum Matrix Technology, Samsungs aanduiding voor het gebruik van een miniledbacklight. Over de hoeveelheid dimmingzones wordt niets bekendgemaakt, maar de QN85C zal naar verwachting sowieso meer zones hebben dan de QN80C die een normale fald-backlight heeft. De QN85C beschikt over een 120Hz-paneel en krijgt de nieuwste Neural Quantum Processor 4K met de nieuwe Auto HDR Remastering-functie die sdr-beelden moet opwaarderen naar hdr.
De QN90C, beschikbaar in 43, 50, 55, 65, 75 en 85 inch, heeft, behalve in de twee kleinste beeldmaten, meer localdimmingzones, FreeSync Premium Pro, uitgebreide kalibratiemogelijkheden en een beter geluidssysteem.
De QN95C, beschikbaar in 55, 65, 75 en 85 inch, is het topmodel in de QLED 4K-serie voor 2023. De tv biedt ten opzichte van de QN90C een ander ontwerp met dunnere bezels dat Samsung Infinity One Design noemt, een krachtiger geluidssysteem en Smart Calibration Pro, en wordt met een Slim Fit-camera geleverd. Deze camera kan met pogopins boven op het scherm gemonteerd worden om bijvoorbeeld te videobellen.
Panasonics en Hisenses tv-modellen voor 2024
Panasonic toonde op de CES maar één nieuwe televisie: het MZ2000-topmodel, dat bij ons waarschijnlijk door het leven zal gaan als de MZW2004. De tv lijkt wat uiterlijk betreft op de LWZ2004 van vorig jaar. Dat betekent dus dat de tv weer een (uitstekend) luidsprekersysteem krijgt met ingebouwde soundbar onder het scherm en naar boven gerichte luidsprekers achter het scherm. Het belangrijkste wapenfeit van het nieuwe model is dat deze over het mla-paneel van LG Display beschikt en dus een hogere helderheid behaalt dan zijn voorganger. Panasonic claimt hierbij ‘ten minste 50 procent’ extra helderheid ten opzichte van het model van vorig jaar. Panasonic zegt hierbij net als voorgaande jaren gebruik te maken van een zelf ontwikkeld ‘multi layer heatsink system’, dat moet helpen om het paneel koeler te houden en hogere helderheden te bereiken.
Opvallend is wel dat de MZ2000 nog altijd over slechts twee full-spec-HDMI 2.1-poorten beschikt. Het lijkt er dus op dat Panasonic nog altijd gebruikmaakt van een oudere generatie MediaTek-chip, in plaats van de nieuwe MediaTek Pentonic 1000-processor. Uit een persbericht van Portrait Displays weten we inmiddels dat Sony en Philips TV (TP Vision) die nieuwe processor wel zullen toepassen in (een deel van) hun 2023-modellen. De rest van de 2023-line-up liet Panasonic nog niet zien; hiervoor moeten we nog even geduld hebben. Panasonic zegt nog niet wanneer de MZ2000 op de markt komt, alleen dat de tv’s ‘later dit jaar’ te koop zullen zijn.
Uled van Hisense
Hisense blijft hard aan de weg timmeren en toonde op de CES een complete serie met nieuwe uledtelevisies, de hogere klasse van het lcd-aanbod van de Chinese fabrikant. De goedkopere modelseries werden niet getoond en de OLED A8H-serie van vorig jaar loopt door in 2023 en krijgt niet direct een opvolger.
Van de getoonde U-serie-televisies is alleen de instapper, de U6H, voorzien van een traditionele fald-backlight; alle andere modellen hebben een fijnmazige miniledbacklight. De U6H maakt gebruik van een QD-film voor een groot kleurbereik, krijgt handsfreespraakbediening en ondersteuning voor Dolby Vision en Dolby Atmos. De tv beschikt over een normaal 60Hz-paneel met een maximale helderheid van 600cd/m². Hisense laat weten dat de U6-serie beschikbaar komt in beeldmaten variërend van 50 tot 85 inch.
De U6K voegt daar een miniledbacklight met meer localdimmingzones aan toe. Hoeveel zones dat zijn, maakt Hisense helaas niet bekend. Hoewel ook de U6K een 60Hz-tv is, bood de U6H wel ondersteuning voor vrr.
Het eerste model met een 144Hz-paneel is de U7K; deze tv krijgt ook ondersteuning voor allm, vrr, FreeSync Premium Pro, HDR10+ Gaming en heeft twee full-spec-HDMI 2.1-poorten. De maximale helderheid van de U7K zou 1000cd/m² moeten zijn. De A7K zal te koop zijn in beeldmaten variërend van 55 tot 85 inch.
Weer een stap omhoog vinden we de U8K, het topmodel in de reguliere uledserie. Deze tv krijgt meer dimmingzones dan de U7K en heeft een maximale helderheid van 1500cd/m².
Het topmodel is de nieuwe ULED X, beschikbaar in 85 en 110 inch. Hisense belooft een maximale helderheid van 2500cd/m² en spreekt over meer dan 5000 dimmingzones. De U8K zal in dezelfde formaten beschikbaar zijn als de U7K.
Op de beursstand was het lastig om een goede indruk van de nieuwe televisies te krijgen, maar vooral de U7K-, U8K- en UX-modellen zagen er goed uit met een indrukwekkende helderheid en, voor zover te beoordelen viel, een goede zwartweergave.