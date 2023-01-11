Tv-trends van CES 2023

De CES is traditioneel het moment voor televisiefabrikanten om hun nieuwe modellen aan de wereld te tonen. Nu de beurs erop zit, kunnen we de balans opmaken. Het beeld dat beklijft, is in een paar woorden samen te vatten: grotere beeldmaten, helderdere schermen, meer miniled en verdere ontwikkeling van oled.

Daarbij moeten we zeggen dat we zeker nog geen compleet beeld hebben. Samsung en LG toonden alleen hun high-end modellen, Panasonic liet maar één televisie zien, en Sony en Philips TV waren geheel afwezig; zij zullen hun televisies eind januari en begin februari aankondigen. TCL toonde naast een aantal interessante conceptschermen zijn Amerikaanse line-up. Hisense toonde wel meerdere modellen die ook in Europa te koop zullen zijn en inmiddels weten we ook van Samsung iets meer over de rest van zijn line-up voor 2023. Het is tijd om de balans op te maken.

Mla en verbeterde QD-oled

Wie revolutionaire tv-aankondigingen had verwacht op de CES, moeten we helaas teleurstellen: die waren er eigenlijk niet. Het grootste nieuws is wellicht dat LG Display dit jaar al oledpanelen met micro lens array, ofwel mla, gaat leveren, terwijl analisten tot voor kort verwachtten dat we daar tot 2024 op moesten wachten. Mla is een nieuwe toevoeging aan de vorig jaar geïntroduceerde OLED EX-panelen. Mla is een laag binnen het scherm, bestaande uit miljarden minuscule lensjes die het licht van de oled bundelen om lichtverlies door verstrooiing binnen het paneel te voorkomen. Het resultaat is een netto hogere lichtopbrengst, zonder dat daar een hoger energieverbruik tegenover staat. Panasonic gebruikt de nieuwe panelen met mla in zijn nieuwe MZ2000-modellen en LG Electronics past ze toe in de nieuwe OLED G3-serie. De eerste indrukken die wij op de beurs opdeden, zijn positief: de nieuwe schermen hebben inderdaad een hogere (piek)helderheid, terwijl ook de kijkhoeken verbeterd zijn en de paarse waas die we vorig jaar zagen bij televisies met een OLED EX-paneel, verdwenen lijkt te zijn. Wel begrepen wij dat de toepassing van mla mogelijk kan zorgen voor een minder goede uniformiteit, iets wat we op de beurs niet hebben kunnen zien en waar we bij aankomende reviews dus kritisch naar zullen kijken.

LG G3-oled-tv met mla-paneel

Dat LG Display dit jaar al met mla komt, heeft mogelijk te maken met de concurrentie die het vorig jaar heeft gekregen van de QD-oledpanelen van Samsung Display. Vorig jaar zagen we dat de Sony A95K en Samsung S95B de televisies met woledpanelen van LG voorbij staken wat helderheid betreft. Met de komst van mla doet LG een poging om Samsung weer in te halen. Of dat gaat lukken, is de vraag, want Samsung Display komt dit jaar met zijn tweede generatie QD-oledpanelen met verbeterde efficiency en daarmee een hogere lichtopbrengst. De verbeterde panelen zullen sowieso gebruikt gaan worden in de S95C, het nieuwe topmodel van Samsung Electronics. Onduidelijk is of de iets lagere gepositioneerde S90C ook gebruik zal maken van de nieuwe Samsung-panelen. De specslijstjes die wij gezien hebben, vermelden 'Neo Quantum HDR' voor de S90C en 'Neo Quantum HDR+' voor de S95C. Wat die '+' precies betekent, weten we nog niet, maar wij gokken dat het op zijn minst betekent dat de S95C een hogere (piek)helderheid krijgt dan de S90C.

Inkjetgeprinte oled

TCL toonde een reeks nieuwe (miniled)televisies voor de Amerikaanse markt, die helaas niet met dezelfde specificaties naar Europa komen. Duidelijk is wel dat TCL dit jaar verder inzet op miniled met veel localdimmingzones, naast een aantal goedkopere modellen met meer traditionele backlights met full array local dimming, ofwel fald.

TCL demonstreerde daarnaast ook meerdere conceptschermen, waaronder twee inkjetgeprinte oledschermen. Op de stand waren een 31”-4k-amoledscherm en een 65”-8k-model te zien. Het voordeel van geprinte oleds boven traditionele oledschermen die in een vacuüm geproduceerd worden met opdamping, is dat geprinte oleds onder minder veeleisende omstandigheden geproduceerd kunnen worden, met meer flexibiliteit in beeldmaten en de mogelijkheid om kleinere pixels te maken. In theorie is het daardoor mogelijk om geprinte oledschermen goedkoper en in grotere en kleinere formaten te produceren dan reguliere (w)oledtelevisieschermen.

Inkjetgeprinte 65"-8k-oled van TCL

Het nadeel is dat de levensduur van geprinte oleds, tot nu toe, niet zo goed was als die van traditioneel geproduceerde oleds. De enige manier om burn-in te beperken en de levensduur op een acceptabel niveau te krijgen, is door de helderheid te beperken. Hoewel TCL niets kwijt wilde over de daadwerkelijke beschikbaarheid van de getoonde schermen en ons ook niet wilde zeggen wat de verwachte levensduur van de getoonde panelen is, leken de schermen die op de beurs getoond werden, een behoorlijk helderheidsniveau te hebben. Duidelijk is wel dat TCL sowieso niet verwacht om voor 2024 met de daadwerkelijke productie te starten. Wie dus had gehoopt op televisies met geprinte oledpanelen, moet minimaal nog een jaar wachten.

Draadloze televisies

LG pakte groots uit met de nieuwe OLED M, de eerste ‘draadloze’ televisie die audio- en videosignalen draadloos via de meegeleverde Zero Connect Box aangeleverd krijgt. Helemaal draadloos is de OLED M helaas niet, want de stroomvoorziening gaat gewoon via een kabel. De tv komt alleen beschikbaar in 77, 83 en 97 inch en zal ongetwijfeld prijzig worden. Of de tv een succes zal worden, is dus de vraag, vooral omdat de oplossing van concurrent Samsung, die al jaren een One Connect Box heeft bij zijn high-end modellen, ook gebruikmaakt van één kabel waardoor in dat geval zowel voeding als signaal naar de tv gaan. Samsungs oplossing is niet alleen goedkoper, maar ook minder storingsgevoelig. De ‘draadloze’ M3 lijkt, ook gezien de Zero Connect Box-naamgeving, dus vooral een plaagstootje naar Samsung en lijkt verder een erg dure en ingewikkelde oplossing voor iets dat ook veel simpeler kan.

LG Signature OLED M: een draadloze tv met een Zero Connect Box

Wil je een écht draadloze tv, dan kun je terecht bij Displace. Althans, dat bedrijf toonde een vroeg prototype van een oledtelevisie die zonder kabels werkt en wordt gevoed door vier hot-swappable accu’s. De tv moet 3000 dollar kosten en wordt geleverd met een extern kastje dat signalen draadloos naar het scherm stuurt. De hardware die getoond werd, was nog verre van productieklaar en onduidelijk is bijvoorbeeld ook welke capaciteit de meegeleverde accu’s zullen krijgen. Displace belooft dat tot ruim zeven dagen non-stop tv-kijken mogelijk moet zijn bij gebruik van vier accu’s, maar of dat realistisch is, moet in de praktijk blijken.

De volledig draadloze tv van Displace zuigt zich vast aan gladde oppervlaktes.

Een andere opvallende eigenschap van de tv is dat die over vacuumzuignappen beschikt waarmee je hem aan een vlakke wand kunt vastkleven. Op de beurs werd dit getoond op glazen panelen, wat goed werkte. Onduidelijk is of de tv zich bijvoorbeeld ook aan stucwerk kan vastplakken, en of je dat stucwerk vervolgens niet van de muur lostrekt. Je kunt sowieso grote vraagtekens bij dit project stellen: om het vacuüm te behouden, is energie nodig, dus als de accu’s uitgeput raken, is de kans groot dat de tv van de wand loskomt, wat een duur grapje zal zijn. We zullen het zien als de tv daadwerkelijk op de markt verschijnt, iets waar wij zo onze twijfels over hebben.