LG komt met een draadloze televisie… - Behalve de stroomkabel dan

Op de Consumer Electronics Show zien we in de regel twee typen tv's: het type dat een heleboel mensen ook daadwerkelijk (kunnen) kopen en het type dat technologisch indrukwekkend is, maar voor velen onbereikbaar. Dat laatste is daarom niet minder interessant, want dat is waar we de grootste vernieuwing vinden. Dat geldt ook voor de nieuwe Signature OLED M-serie van LG, dat het zelf een 'draadloze' tv noemt. Nee, hij krijg geen stroom door de lucht via een teslaspoel; dat gaat gewoon nog met een snoertje. Poorten heeft hij echter niet. Al je bronnen sluit je aan op een los kastje, de Zero Connect Box, dat dus draadloos verbonden is met de televisie.

Waarom zou je dit ontwikkelen? Omdat je de tv zo mooier kunt neerzetten of ophangen zonder met een kabelbrij te zitten die weggewerkt moet worden. Concurrent Samsung lost dit op met zijn OneConnect-box en een enkele dunne kabel, wat in de praktijk een veel simpelere optie is. Wat LG nu heeft bedacht, komt dus nogal ingewikkeld over, maar dat maakt het concept niet minder interessant.

De Zero Connect Box

Tijdens een besloten sessie in een hotelkamer ergens op de 60e verdieping van een hotel in Las Vegas konden we de OLED M uitgebreid van dichtbij bekijken en vragen stellen aan de experts van LG. Antwoorden en technische details waren soms helaas ver te zoeken. Toch hebben we het een en ander kunnen achterhalen over de werking van het geheel.

Om te beginnen zegt LG de technologie zelf te hebben ontwikkeld. Die uitspraak kunnen we op verschillende manieren interpreteren. Het kan gaan om iets dat LG from scratch gebouwd heeft, inclusief alle hardware, antennes en de complete softwarestack. Het zou ook kunnen dat de fabrikant een bestaande standaard heeft uitgebouwd en voorzien van aanpassingen. Zo bestaat er bijvoorbeeld de 802.11ay-spec, die tot 40Gbit per stream ondersteunt en prima als basis zou kunnen dienen.

Hoe het ook zij, wat vooral indruk maakte, was de stabiliteit van het systeem. Ik heb weleens een draadloze HTC Vive VR-bril opgehad die via WiGig voorzien werd van beeld, en zodra iemand de line of sight tussen de bril en WiGig-zender doorbrak door langs te lopen, begon het beeld te haperen. Daar is bij de OLED M van LG totaal geen sprake van. Ik heb het signaal uitgebreid geprobeerd te verstoren door het kastje met mijn lichaam af te schermen, maar dat deed niets met het beeld op de tv. Volgens een expert van LG zoekt het systeem zelf naar het beste 'pad' door de ruimte, al weten we niet precies wat dat onder de motorkap inhoudt.

Ook werd nog gezegd dat de gebruikte frequentie er een is die niet door andere apparaten in huis wordt gebruikt, maar welke het precies is, weten we niet. Gezien de benodigde hoge bandbreedte zal dat vermoedelijk, net als bij WiGig, ergens in de 60GHz-regio zitten.

LG claimt dat de Zero Connect Box een bereik heeft van maar liefst tien meter. Bij de demo's die wij hebben bijgewoond, stond hij op een meter of drie. Het is een flinke jongen en ik zou hem persoonlijk het liefst in een kastje wegwerken, maar dat raadt LG af. Er werd nog grappend gezegd dat je er een plant voor kunt zetten, maar feit blijft dat het een opvallend ding is. Ook wordt afgeraden om hem ergens achter de tv weg te werken. Boven op de box zit een draaischijf die dienstdoet als antenne en het is de bedoeling dat die altijd naar de tv wijst.

Achter op het kastje vind je alle aansluitingen die je verwacht: drie keer HDMI 2.1, coax voor de tuner, S/PDIF, USB en ethernet. Ook is er ondersteuning voor FreeSync, G-Sync, VRR en QMS, dus de draadloze verbinding lijkt geen invloed te hebben op de verschillende features van HDMI 2.1. Met uitzondering van de maximale framerate bij 4k, want die heeft een plafond van 120 in plaats van 144Hz.

De belangrijkste vraag waarmee we de sessie ingingen, was simpel: wordt er compressie gebruikt en heeft dat invloed op de beeld- of audiokwaliteit? Die vraag kregen we ongeveer beantwoord, maar ook weer niet helemaal. De expert van LG drukte ons op het hart dat de kwaliteit niet te lijden heeft onder het draadloze signaal en dat je dezelfde kwaliteit mag verwachten als bij een LG-tv die gewoon bekabeld werkt. Een keiharde bevestiging dat er helemaal geen compressie plaatsvindt, kregen we echter niet. Op het oog zag de tv er trouwens prachtig uit, dus als er lossy compressie is, dan viel het in ieder geval niet op. Ook over mogelijke latency konden we geen harde antwoorden krijgen, al zal die zonder twijfel aanwezig zijn. Hoe merkbaar dat is, zal in de praktijk moeten blijken.

De OLED M beschikt trouwens niet over hetzelfde paneel als de nieuwe OLED G3. Die is uitgerust met een micro lens array en heeft daardoor een fors hogere helderheid. Wel draait de M-serie net als de andere nieuwe modelllen op de 2023-editie van webOS.

Is de Signature OLED M een knap staaltje techniek? Zeker. Voelt het aan als een overgecompliceerde oplossing? Dat ook. Uiteindelijk moet je alsnog een stroomkabel wegwerken, dus als je de tv ophangt, heb je toch een kabelgootje nodig. Daarnaast krijg je er een zwart doosje bij dat je ergens een plekje moet geven. Toch kijken we ernaar uit om de OLED M in ons testlab nader aan de tand te voelen. Dat zal ergens in de tweede helft van dit jaar zijn, wanneer hij uitkomt in de maten 77", 83" en 97".