Samsung komt met partnerprogramma voor Samsung Gaming Hub-accessoires

Samsung komt met een partnerprogramma voor gamingaccessoires: Designed for Samsung Gaming Hub. Producten die via dit programma op de markt komen, zullen naadloos kunnen samenwerken met de Samsung Gaming Hub op televisies en monitoren van het merk.

Samsung schrijft in een persbericht dat de eerste accessoires dit jaar op de markt zullen verschijnen. Deze producten zullen een label meekrijgen waarop Designed for Samsung Gaming Hub staat af te lezen. Het Zuid-Koreaanse bedrijf kondigt ook al een eerste samenwerking aan met PDP. Deze controllerfabrikant introduceert een nieuwe controller die voldoet aan het partnerprogramma: Replay Wireless Controller.

De Replay Wireless Controller beschikt over bluetooth, al is het niet duidelijk om welke versie van bluetooth het precies gaat. Dankzij de ingebouwde accu moet de controller ongeveer 40 uur meegaan op een enkele lading. De knoppen zijn door de gebruiker opnieuw in te stellen en de controller kan volgens PDP ook gebruikt worden om het volume van een Samsung-televisie te wijzigen of het apparaat in- en uit te schakelen. PDP vraagt 50 euro voor de Replay Wireless Controller. Het apparaat is voorlopig enkel in het zwart te koop.