Sonos stopt met desktopapps en vervangt die door webapp met vernieuwde interface

Sonos gaat stoppen met het ondersteunen van de desktopapps voor Windows en macOS. In de plaats daarvoor komt een webapp. De mobiele apps voor iOS en Android krijgen een nieuwe interface, zo zegt het bedrijf.

Sonos zegt dat de ondersteuning voor de apps 'in de nabije toekomst' stopt, maar geeft daar geen concrete datum voor. De webapp lijkt op het beeldmateriaal dezelfde interface-elementen te krijgen als de nieuwe Sonos Controller-app, die volgende maand verschijnt.

De nieuwe apps hebben geen tabblad met opties meer. In plaats daarvan zijn alle opties verwerkt op een enkele pagina met een permanente zoekbalk in beeld. Ook is er een nieuwe muziekspeler in beeld en een veeg daaroverheen leidt klanten naar de lijst van speakers. Volgens Sonos is de vernieuwde app helemaal opnieuw opgebouwd om sneller en betrouwbaarder te zijn.

Het is onbekend of alle elementen van de huidige app in de nieuwe app komen te zitten. De nieuwe Sonos Controller-apps voor iOS en Android komen uit op 7 mei. Ook de webapp zal vanaf die datum bruikbaar zijn.