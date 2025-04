'Sonos steekt Sonos S2-app op 7 mei in een nieuw jasje'

Sonos komt op 7 mei met een update voor de Sonos S2-app. Dat schrijft The Verge op basis van gelekte screenshots. Het audiobedrijf zou de gebruikersinterface van de applicatie hebben aangepast en het installatieproces voor nieuwe apparaten eenvoudiger hebben gemaakt.

Volgens The Verge heeft Sonos een einde gemaakt aan de tabbladen die op dit moment nog onderaan in de Sonos S2-app prijken. De verschillende secties van de app zullen naar verluidt in het startscherm worden getoond, in plaat van op een aparte balk. Uit de screenshots die The Verge kon bemachtigen, blijkt ook dat er een zoekbalk onderaan in de app komt.

Sonos heeft verder ook nog aanpassingen gedaan aan het appicoon, de minispeler, het scherm met de bedieningsknoppen en het startscherm van de app. Dat startscherm zal na de update ook gepersonaliseerd kunnen worden door de gebruikers.