Sonos lost probleem op waardoor Dolby Atmos-soundbars harde knalgeluiden maken

Sonos heeft een probleem opgelost waardoor de Arc- en Beam (Gen 2)-soundbars soms plotseling harde 'pop'- of knalgeluiden maken als Dolby MAT, Atmos via HDMI, wordt gebruikt. Het probleem lijkt al jaren te spelen.

Sonos laat op zijn ondersteuningsforum weten dat er een oplossing voor het popgeluid is gevonden, en dat een fix donderdag voor alle klanten beschikbaar is gemaakt. Het bedrijf stelt dat een 'zeldzame bug' de oorzaak is van het probleem. Hierdoor kon het gebeuren dat de Dolby MAT-decoder hoorbaar beschadigde audiosegmenten afspeelde, die klinken als popgeluiden, terwijl deze normaliter gefilterd worden door het apparaat. Sonos stelt dat het de decoder nu verbeterd heeft zodat deze corrupte audiodata beter weggefilterd wordt.

De post waarop Sonos reageert, is al bijna drie jaar oud en telt meer dan 1000 reacties, vol gebruikers die beweren last te hebben van hetzelfde probleem. Ook Tom Warren van The Verge meldde afgelopen augustus plots dezelfde harde knalgeluiden te horen als hij Dolby Atmos gebruikt met zijn Arc-soundbar. Toentertijd liet Sonos weten dat het de problemen nog niet betrouwbaar heeft weten te reproduceren en om die reden nog geen fix uit kon brengen.

Sonos’ $900 Dolby Atmos soundbar has a loud pop issue with the Xbox Series X and Apple TV 4K that’s taking years to fix. This is what it sounds like. More info right here: https://t.co/g5P4S08dCE pic.twitter.com/1kLLJzSTt9