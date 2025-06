Google krijgt boete van 32,5 miljoen dollar opgelegd voor schenden Sonos-patent

Volgens een federale jury uit San Francisco in Californië heeft Google inbreuk gemaakt op een patent van Sonos. Daarop legt de jury het bedrijf een boete op van 32,5 miljoen dollar. Het patent heeft betrekking op het groeperen en synchroniseren van luidsprekers.

Sonos beschuldigde Google in 2020 al van het kopiëren van zijn gepatenteerde technologie voor multiroom audio. Met deze synchronisatietechnologie kunnen verschillende luidsprekers tegelijkertijd - zonder vertraging - dezelfde audio afspelen. Google zou de kennis voor deze technologie verkregen hebben door een eerdere samenwerking tussen de bedrijven. De juridische strijd tussen de bedrijven is echter niet eenzijdig: Google heeft op zijn beurt Sonos aangeklaagd vanwege een patentinbreuk rondom zijn spraakbediening.

Er was door de jury al vastgesteld dat eerdere versies van producten zoals de Chromecast Audio en Google Home-speaker inbreuk maakten op het multiroompatent van Sonos. Volgens de jury maken recentere, vernieuwde producten echter ook inbreuk op dit patent. Google moet daarom 2,30 dollar betalen voor elk verkocht apparaat dat inbreuk maakt op het patent. Het gaat om meer dan 14 miljoen apparaten en dus bedraagt de boete 32,5 miljoen dollar. In totaal zou Google volgens Sonos zes patenten hebben geschonden, maar de andere vijf patenten zijn volgens de techgigant 'afgewezen als zijnde ongeldig of niet geschonden'.

Sonos won in 2022 al een zaak bij de International Trade Commission in de Verenigde Staten. Google kreeg toen een beperkt importverbod opgelegd, waardoor het bedrijf geen producten mocht invoeren in de Verenigde Staten die het patent van Sonos schenden. Daarop heeft Google enkele functies weg moeten halen uit zijn aanbod aan slimme luidsprekers en slimme schermen.