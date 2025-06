Naughty Dog stelt The Last of Us-multiplayer uit en kondigt nieuwe game aan

Naughty Dog stelt de aankomende multiplayergame van The Last of Us intern uit omdat de game 'meer tijd nodig heeft'. Er was nog geen publieke releasedatum bekend. Tegelijkertijd kondigt de studio een nog onbekende nieuwe singleplayergame aan.

"We weten dat veel van jullie ernaar uitkijken om meer te horen over The Last of Us-multiplayer. We zijn erg trots op het werk dat onze studio tot nu toe heeft geleverd, maar naarmate de ontwikkeling vordert, realiseren we ons dat het het beste voor de game is om het meer tijd te geven", zegt Naughty Dog in een verklaring op Twitter.

Daaropvolgend kondigt de studio aan dat het werkt aan een 'gloednieuwe singleplayer-ervaring'. Er zijn nog geen details over deze game bekend. Het is dan ook nog niet duidelijk of het om een eventueel derde deel in The Last of Us-reeks gaat of een andere IP betreft.

De multiplayergame in kwestie was aanvankelijk bedoeld als aanvulling op The Last of Us: Part II uit 2020, maar uiteindelijk besloot Naughty Dog er een standalonegame van te maken. Volgens Bloomberg-journalist Jason Schreier zeggen ingewijden dat het team dat aan TLOU-multiplayer werkt, recent is teruggebracht naar een kleinere groep naar aanleiding van een recente evaluatie.

Naughty Dog heeft naar verluidt Bungie, de studio achter onder meer Destiny 2, gevraagd om de game te evalueren. Bungie zou zorgen hebben geuit over of het multiplayerproject spelers wel voor een langere tijd betrokken zou kunnen houden. Hoewel het project dus niet geschrapt is, zijn veel ontwikkelaars op andere projecten gezet.