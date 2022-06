Sonos stelt gratis radiostreamingdienst beschikbaar in België

Audiofabrikant Sonos heeft zijn radiostreamingdienst Sonos Radio beschikbaar gesteld in België. De radiodienst was al beschikbaar in Nederland. De betaalde versie van de dienst is vooralsnog niet in de Benelux beschikbaar.

Belgische gebruikers kunnen Sonos Radio vinden in de S2-app, meldt het bedrijf. De radiodienst bevat zenders van diverse diensten, waaronder TuneIn, iHeartRadio en ook oudgediende Napster. Daarmee hebben gebruikers volgens Sonos toegang tot zestigduizend bestaande zenders, zowel nationaal als internationaal. De dienst is gratis en bevat advertenties.

Daarnaast begint Sonos in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met een betaalde, advertentievrije versie van Sonos Radio onder de naam Sonos Radio HD. De acht dollar per maand kostende dienst wil zich onderscheiden door audio aan te bieden in FLAC-formaat met 16bit/44,1kHz-geluid. In de betaaldienst voegt Sonos ook nieuwe zenders toe, zoals zenders om in slaap te vallen of om je te concentreren met bijvoorbeeld pianomuziek. Sonos Radio bestaat sinds april en is sinds juni beschikbaar in Nederland.