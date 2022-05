Google werkt aan snurk- en hoestdetectie in gezondheidsapp

Google werkt aan een functionaliteit om snurken en hoesten tijdens de slaap van de gebruiker te monitoren met een Android-telefoon. Dat blijkt uit teksten die aangetroffen zijn in een nieuwe versie van de Google Health Studies app.

9to5Google schrijft dat de functionaliteiten nog niet voor iedereen beschikbaar zijn; de Google Health Studies-app kan niet zomaar geïnstalleerd worden en als dat omzeild wordt, is de functie nog steeds afgeschermd. Het zou alleen toegankelijk zijn voor Google-werknemers die willen deelnemen aan de 'studie', zoals het bedrijf het noemt. Voor die deelnemers wordt ook de kanttekening geplaatst dat de functie naar verwachting alleen goed werkt als ze alleen slapen.

Naast snurken en hoesten blijkt uit een screenshot die de site deelt dat ook in kaart wordt gebracht wanneer de gebruiker daadwerkelijk slaapt. Ook veranderingen in de hoeveelheid licht in de ruimte worden gemonitord en genoteerd. Dit alles wordt gebruikt om de kwaliteit van de nachtrust in te schatten voor de gebruiker. De tools moeten privacyvriendelijk blijven door de analyse op de telefoon zelf uit te voeren.

Dergelijke functionaliteiten zijn niet geheel nieuw voor Google. Fitbit kwam in 2021 met de mogelijkheid om snurken en andere geluiden te detecteren met behulp van de smartwatches van het bedrijf. Het bedrijf was toen al eigendom van Google. Ook de tweede generatie van de slimme speaker Nest Hub heeft slaapmonitoringfuncties.