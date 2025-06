Google Pixel Tablet kost 679 euro en komt over een maand uit

Google heeft op ontwikkelaarsconferentie I/O de release van zijn Pixel Tablet aangekondigd. Die gaat 679 euro kosten. Voor die prijs krijgen klanten er een dock bij om hem als smarthomehub te gebruiken, zegt Google.

De dock functioneert ook als speaker en oplader voor de tablet. De tablet draait op Android, in tegenstelling tot de Nest Hub-producten die op andere besturingssystemen draaien zoals Fuchsia OS. Net als Nest Hub-producten kan de tablet dienen als digitaal fotolijstje en als target voor Chromecast, waardoor klanten beelden kunnen casten naar de tablet.

De tablet heeft een 11"-lcd met een resolutie van 2560x1600 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. De soc is net als in de telefoons de Tensor G2, met een werkgeheugen van 8GB en een opslag van 128GB. De tablet heeft een vingerafdrukscanner in de Power-knop. Net als de telefoons belooft Google drie jaar OS-upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates. De Pixel Tablet komt volgende maand uit in Nederland en kost 679 euro.