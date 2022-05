Beste koop: Lenovo Tab P11 (ZA7R0067SE) Grijs In deze round-up zetten we twee tablets van rond de 250 euro tegenover elkaar. We vergelijken daarbij modellen van Samsung en Lenovo. Beide tablets hebben hun sterke en zwakke punten, maar de Lenovo Tab P11 komt als winnaar uit de bus en biedt meer waar voor zijn geld. Ook deze tablet is niet perfect, maar op een aantal belangrijke punten scoort hij prima. Prijs bij publicatie: € 250,- Nu verkrijgbaar vanaf: € 232,-

Het is inmiddels al jaren geleden dat elke zichzelf respecterend Android-smartphonefabrikant ook tablets wilde maken. De tijden zijn duidelijk veranderd. Als we nu op tablets van maximaal een jaar oud zoeken in de relatief populaire prijscategorie tussen de 120 en 270 euro, kunnen we niet eens een fatsoenlijke round-up samenstellen. Wel zien we twee interessante en goed vergelijkbare exemplaren die voor de meeste mensen prima dienst kunnen doen als tablet op de bank, bijvoorbeeld als de televisie bezet is. Of natuurlijk voor onderweg, op het nachtkastje of voor de kinderen.

Welk gebruiksscenario voor jou ook van toepassing is, we zien dat tablets nog steeds een populaire productcategorie vormen. Zo werd onze laatste tablet-round-up, van anderhalf jaar geleden, door twee keer zoveel mensen gelezen als onze Samsung Galaxy Note 10+-review die in dezelfde maand uitkwam. Hoewel Samsung de Android-tabletmarkt in Nederland voor een groot deel in handen heeft, zijn we blij dat Lenovo nog een serieuze poging doet om marktaandeel af te snoepen. De Tab P11 van die fabrikant is een tablet die op basis van specificaties in elk geval meer dan prima meekomt met de vier maanden eerder uitgekomen Tab A7 (2020).

De twee tablets hebben dezelfde soc, een ongeveer even groot lcd met gelijke resolutie en schermverhouding, wegen ongeveer hetzelfde en zijn verkrijgbaar met dezelfde opslagcapaciteit. Ze vallen dan ook in dezelfde prijscategorie. De Samsung Tab A7 met 64GB opslag kost rond de 250 euro en dat geldt op het moment van schrijven ook voor de Tab P11 - al fluctueert de prijs daarvan. De Tab P11 heeft wel 1GB meer werkgeheugen, camera's met meer megapixels, haptische feedback en een wat grotere accu. De Tab A7 heeft echter een 3,5mm-poort en voor zo'n 250 euro heb je er een met 32GB minder opslag, maar wel een 4G-verbinding, terwijl de Lenovo-tablet geen LTE-versie heeft. Dat kunnen doorslaggevende kenmerken zijn, maar ze geven geen verschil van dag en nacht, dus wellicht is de software wel de beslissende factor. De twee tablets hebben namelijk een behoorlijk verschillende Android-skin.

Op de volgende pagina's lees je welke van de twee wij de beste vinden, op basis van onze tests en ervaringen.