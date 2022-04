Android malware vermomd als systeemupdate duikt op

Onderzoekers hebben nieuwe Android malware ontdekt, vermomd als een systeemupdate voor Android-smartphones. Eenmaal geïnstalleerd stuurt de malware data vanaf de smartphone door naar de aanvaller en kan de telefoon op afstand worden bediend.

Onderzoekers van het securitybedrijf Zimperium ontdekten de malware en publiceerden samen met TechCrunch de resultaten. De app moet buiten de Play Store om worden geinstalleerd, maar als dat lukt wordt er verbinding gemaakt met de server van de aanvaller en kan de smartphone op afstand worden bestuurd.

De malware kan allerlei data stelen van de telefoon van het slachtoffer, van berichten tot aan foto's. Ook is het mogelijk voor de aanvaller om geluid op te nemen via de microfoon en de camera te activeren. Daarnaast worden locatiegegevens doorgestuurd.

Volgens de onderzoekers gaat het waarschijnlijk om malware die is gemaakt voor gerichte aanvallen. Het gevaarlijke aan deze malware is dat de melding voor een systeemupdate moeilijk te onderscheiden is van een officiële update.

Volgens Zimperium CEO Shridhar Mittal is het een zeer geavanceerde app. Mittal zegt dat de malware niet in de Play Store is opgedoken. Een woordvoerder van Google wilde tegenover TechCrunch niet ingaan op hoe ze de malware heeft weten te weren tot nu toe.