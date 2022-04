Canon produceert chiploze toners voor zakelijke printers wegens chiptekorten

Canon is begonnen met het produceren van tonercartridges zonder chips voor zijn zakelijke printers. Dat doet het bedrijf door de aanhoudende chiptekorten. Het gaat om tonercartridges voor zakelijke printers en multifunction printers.

De Europese afdeling van Canon zegt dat het momenteel te maken heeft met uitdagingen om genoeg 'elektrische componenten' te bemachtigen voor zijn printers. Om toch een voortdurende levering te garanderen, heeft het bedrijf ervoor gekozen om de halfgeleidercomponenten weg te laten totdat er op dat vlak weer sprake is van normale leveringsvolumes.

Op de Duitse website geeft Canon een lijst met de getroffen printers; het gaat veelal om een groot aantal imageRunner-modellen. Op zijn Australische ondersteuningspagina zegt Canon dat het deze chiploze tonercartridges in Australië en Nieuw-Zeeland vanaf februari gaat leveren. Of die timing ook voor andere regio's geldt, is niet duidelijk.

Deze stap van het weglaten van de chips in de tonercartridges kan betekenen dat de capaciteit om te controleren hoeveel inkt er nog over is, niet meer functioneert. Canon benadrukt dat klanten normaal kunnen blijven printen, maar dat er wel sprake is van een licht gewijzigde gebruikerservaring. De automatische tonervervanging waarbij Canon nieuwe opstuurt aan de hand van het uitlezen van de tonerniveaus, valt nu ook weg.

Het bedrijf geeft verder korte instructies hoe klanten dienen om te gaan met de melding van een apparaat dat de tonercartridge niet wordt herkend; dat vergt niet veel meer dan het negeren of wegklikken van de meldingen. Dat laatste heeft te maken met het controleren of het om officiële toners gaat; deze stap kan zonder de chips ook niet uitgevoerd worden.

De chiptekorten hebben niet alleen gevolgen voor de zakelijke printmarkt. Ook de levering van printers voor consumenten zit al enige tijd niet op het normale niveau.