Immersion klaagt Valve aan wegens patentschending haptische feedback Steam Deck

Immersion klaagt Valve aan wegens vermeende patentschendingen in onder meer de Steam Deck en Valve Index. Immersion heeft veel patenten in handen omtrent haptische feedback en rumble. Het bedrijf schikte eerder soortgelijke rechtszaken met Nintendo en Sony.

De aanklacht betreft de vermeende schending van zeven verschillende patenten die zijn ingediend tussen 2002 en 2016, merkte The Verge op. Die patenten hebben betrekking op 'verschillende toepassingen van haptische feedback' in verschillende systemen en software van Valve.

Volgens het bedrijf schendt Valve de patenten van Immersion met de Steam Deck, Valve Index-VR-headset, SteamVR-software en bepaalde games, waaronder Half-Life: Alyx. Er wordt niet gesproken over de Steam Controller, die in 2019 end-of-life werd verklaard. Immersion eist schadevergoedingen, royalty's en een verbod voor Valve om de 'beschuldigde instrumenten te verspreiden, bedienen, testen en onderhouden'.

Technieken van Immersion worden gebruikt in verschillende gamingproducten. Nintendo en Sony nemen licenties af op de patenten van dat bedrijf sinds die twee bedrijven rechtszaken met Immersion hebben geschikt. Tegenwoordig gebruiken beide bedrijven de technieken van Immersion voor de haptische feedback in de Nintendo Switch en Sony DualSense-controllers. Apple, Fitbit, Google en Motorola hebben eerder ook rechtszaken met Immersion geschikt. Facebook-moederbedrijf Meta is momenteel verwikkeld in een rechtszaak met het Amerikaanse bedrijf die draait om VR-headsets als de Quest 2.