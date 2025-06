'Meta Quest Pro-opvolger komt in de eerste helft van 2025 uit'

De release van de Meta Quest Pro 2 staat volgens de laatste geruchten gepland voor de eerste helft van 2025. Ook wordt opnieuw genoemd dat Meta voor de toekomstige high-end mixedrealitybril samenwerkt met LG Electronics.

Volgens Korea Economic Daily wordt de opvolger van de Quest Pro uitgebracht in de eerste helft van 2025. Meta-ceo Mark Zuckerberg en LG-ceo William Cho bespreken naar verluidt op 28 februari in Zuid-Korea de verdere details van de samenwerking. Er gaat al enige tijd het gerucht rond dat de twee bedrijven samenwerken aan toekomstige Quest Pro-headsets, maar die bewering is vooralsnog niet bevestigd.

LG's dochterondernemingen zouden naar verluidt de meeste componenten van de Quest Pro-opvolger maken. Zo zou LG Display de schermen produceren, LG Energy de accu's maken en LG Innotek verantwoordelijk zijn voor andere componenten. De productie zou vervolgens in handen liggen van LG Electronics. Eerder beweerde de Koreaanse zakenkrant Maeil dat de Quest Pro-opvolger ongeveer 2000 dollar zou kosten. Dat is omgerekend 1842 euro. Ter vergelijking: de huidige Quest Pro is verkrijgbaar vanaf 1200 euro.