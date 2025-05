Meta kondigt Batman: Arkham Shadow aan voor Meta Quest 3

Meta heeft Batman: Arkham Shadow aangekondigd. Het betreft een VR-game die exclusief voor de Meta Quest 3-headset wordt ontwikkeld. De game wordt door Oculus Studio's en ontwikkelaar Camouflaj gemaakt en moet eind dit jaar uitkomen. Wanneer precies, is niet duidelijk.

Meta heeft een teasertrailer van de VR-game gedeeld. In deze trailer is een zwevende Batman te zien die doorheen de regenachtige straten van Gotham City glijdt. Uit een post op X blijkt dat er op 7 juni, tijdens Summer Game Fest, meer details over de game zullen worden gedeeld.

Batman: Arkham Shadow wordt niet de eerste Batman-game die in VR kan worden gespeeld. In 2016 introduceerde ontwikkelaar Rocksteady Studios immers ook Batman: Arkham VR voor de PSVR. Dit spel kwam in 2017 ook uit voor Windows.