Meta Quest-headsets krijgen ondersteuning voor Apples Spatial Video

De Meta Quest Pro, Meta Quest 2 en Meta Quest 3 kunnen Spatial Video-opnames afspelen. Dat kan door Spatial Video-opnames te uploaden naar de headsets via de Meta Quest-app op een iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max.

Meta schrijft dat de v62-update in de komende weken wordt uitgerold. De Spatial Video-opnames kunnen worden geüpload naar de headset via de Meta Quest-app op iPhone 15 Pro- en Pro Max-telefoons. Als de video is geüpload, wordt de inhoud geconverteerd voor weergave op Meta Quest-hardware en opgeslagen in de cloud, legt Meta uit. Het bedrijf stelt demovideo's beschikbaar die de gebruiker 'een voorproefje moeten geven van de functie'. De video's staan in het Files-menu onder het kopje Spatial Video.

Ook voegt Meta ondersteuning toe voor meer controllers, waaronder PlayStation- en Xbox-controllers. Daarnaast is de ondersteuning van PlayStation 5 DualSense Wireless-controllers en PlayStation 4 DualShock-controllers verbeterd, volgens Meta. Facebook Live Streaming is beschikbaar voor alle Quest-gebruikers en tijdens het livestreamen via YouTube is de chat zichtbaar. Bij het laatste kan het tonen van de chat worden in- en uitgeschakeld.

Verder worden zogeheten Quick Actions toegevoegd. Hiermee kunnen gebruikers bepaalde acties uitvoeren door naar hun hand te kijken en een bepaald gebaar te maken. Door te knijpen kan de gebruiker bijvoorbeeld het algemene menu tevoorschijn halen of verbergen. De besturing van de Apple Vision Pro, die 2 februari op de Amerikaanse markt is verschenen, werkt eveneens met handgebaren.